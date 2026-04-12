La Fiscalía General de la República (FGR) informó la destrucción de 18 vehículos del grupo criminal de los “monstruos” de Tamaulipas, que fueron asegurados de diciembre 2025 a febrero 2026.

Según información brindada por la FGR, los vehículos contaban con blindaje artesanal y corresponden a 16 carpetas de investigación que el estado de Tamaulipas tiene a su cargo.

FGR destruye autos blindados de los “monstruos” de Tamaulipas

La FGR detalló hoy 12 de abril de 2026 que en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se destruyeron autos con blindaje artesanal que pertenecían al grupo criminal de los “monstruos”.

A través del programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito” la FGR destruyó 18 vehículos que aparentemente pertenecían a este grupo delictivo que se llevó este nombre por los “narco-tanques” blindados que elaboraban.

FGR destruye 18 vehículos con blindaje artesanal en Tamaulipas. (FGR)

FGR destruye 18 vehículos con blindaje artesanal en Tamaulipas. (FGR)

FGR destruye 18 vehículos con blindaje artesanal en Tamaulipas. (FGR)

Los “monstruos” mayormente operan en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y Miguel Alemán, constituyendo 16 carpetas de investigación.

Según la FGR, los autos fueron asegurados de diciembre de 2025 a febrero de 2026, en trabajo colaborativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La destrucción de los 18 vehículos de los “monstruos” de Tamaulipas fue supervisada por el Ministerio Público Federal (MPF), Fiscalía de Control Regional (Fecor), Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, así como autoridades federales y locales.

FGR destruye 18 vehículos con blindaje artesanal en Tamaulipas. (FGR)

FGR destruye 18 vehículos con blindaje artesanal en Tamaulipas. (FGR)