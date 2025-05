La Fiscalía General de la República (FGR) acusa que la jueza Jovita Vargas Alarcón dio “escandalosa protección” al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; adelantó que habrá denuncia.

Es desde el pasado marzo que se dio a conocer que hay una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles por diversos delitos, entre ellos, daño patrimonial al estado de Michoacán, por el desvío de al menos 3 mil 412 millones de pesos.

En consecuencia, desde entonces se desconoce el paradero de Silvano Aureoles, por lo que está en calidad de prófugo de la justicia, con una ficha roja de parte de la Interpol.

FGR acusa a jueza Jovita Vargas Alarcón de “escandalosa protección” a Silvano Aureoles

Fue mediante comunicado que la FGR acusó a la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México (CDMX), Jovita Vargas Alarcón, de “escandalosa protección” a Silvano Aureoles.

Por lo que la FGR mencionó que procederá penalmente en contra de la jueza Jovita Vargas Alarcón, de manera independiente a la queja procesal que también iniciará a la brevedad.

Esto debido a que la jueza Jovita Vargas Alarcón había ordenado la comparecencia personal de Silvano Aureoles para el 9 de mayo, pero el imputado, es decir, el ex gobernador, no se presentó.

Por lo mismo, en cuanto la FGR y el Ministerio Público de la Federación tuvieron noticia de la ausencia de Silvano Aureoles, solicitó a la jueza Jovita Vargas Alarcón que informara lo ocurrido y el por qué no compareció.

Sin embargo, la jueza Jovita Vargas Alarcón informó de la no comparecencia de Silvano Aureoles cuatro días después, por lo que le dio una nueva audiencia, pero no para dentro de 15 días , como marca la ley.

Por lo mismo, la FGR señala que esta nueva audiencia va contra el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de definirla como “evidentemente parcial y dilatoria” a favor de Silvano Aureoles.

Ya que además, el ex gobernador no presentó justificación legal para no comparecer, en donde también la jueza Jovita Vargas Alarcón le debió ratificar la orden de aprehensión aunque esté suspendida “ilegalmente”, indicó la FGR.

Silvano Aureoles tiene "escandalosa protección" de jueza: acusa FGR

Silvano Aureoles: jueza Jovita Vargas Alarcón dio audiencia hasta dentro de 3 meses para disgusto de la FGR

Tal como señaló la FGR, la audiencia inicial en donde Silvano Aureoles será imputado por delitos varios será hasta dentro de tres meses y deberá presentarse el 20 de agosto a las 10:00 horas en el Reclusorio Oriente de la CDMX.

En dicha audiencia, Silvano Aureoles deberá presentarse ante la jueza Patricia Sánchez Nava, quien giró la orden de aprehensión en su contra, tal como informó Jovita Vargas Alarcón, que dio la suspensión provisional a la misma.

Además, fue también la jueza Jovita Vargas Alarcón quien dio a conocer que Silvano Aureoles se presentó en el Reclusorio Oriente para darse por enterado de la orden de aprehensión en su contra.

Y Jovita Vargas Alarcón aclaró que Silvano Aureoles pagó su garantía de 52 mil pesos para evitar su detención, como estipula la suspensión provisional de la orden de aprehensión.