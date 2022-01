Fernández Noroña es amenazado por sus vecinos

El diputado Gerardo Fernández Noroña denunció que sufrió amenazas por parte de algunos de sus vecinos.

En su cuenta de Twitter, Gerardo Fernández Noroña acusó que algunos vecinos de la Leandro Valle 14 lo amenazaron con saquear su departamento .

Fernández Noroña se quejó ante la Unidad de Contacto del Secretario SSC-CDMX sobre esta situación.

“Amenaza de saquear mi departamento por un par de vecinos de Leandro Valle 14 @UCS_GCDMX” Gerardo Fernández Noroña

Usuarios reaccionan ante denuncia de Gerardo Fernández Noroña

Diversos usuarios reaccionaron a la queja compartida por Gerardo Fernández Noroña.

Usuarios de Twitter respondieron al tuit de Fernández Noroña con mensajes de apoyo, aunque también hubo críticas y burlas.

Un usuario señaló que nunca faltan los vecinos “pasados de lanza, pero sí hay que denunciarlos”.

Otro le ofreció su ayuda para defenderse de los vecinos que amenazaron al diputado petista: “No te dejes ,quieres paro ???”, expresó.

Entre la hipótesis del por qué sus vecinos lo habrían amenazado con saquear su casa, un internauta dijo que “tal vez lo quieren limpiar. Debe de ser el olor”.

“Debe ser por qué apesta”, opinó otro usuario.

Gerardo Fernández Noroña se deslinda de sujeto detenido por delincuencia organizada

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña se deslindó de un sujeto detenido por delincuencia organizada que decía trabajar con él.

Un sujeto identificado como José Eduardo, alias “el gitano”, fue detenido por las autoridades del Estado de México en cumplimiento de una orden de aprehensión tras ser acusado por delincuencia organizada y fraude por 14 millones de pesos en Jalisco.

Este sujeto viajaba junto a otras personas (presuntamente armadas) que se identificaron como sus escoltas; se tiene información de que uno de ellos disparó al aire al momento de la detención de José Eduardo.

Al momento de la detención, José Eduardo se identificó como asesor del diputado Gerardo Fernández Noroña.

Tras estas declaraciones, Fernández Noroña se deslindó del sujeto detenido y en una serie de tuits se pronunció al respecto.

Fernández Noroña afirmó no conocer algo sobre la persona detenida. Aseguró que no trabaja con él actualmente, así como que no trabajó, ni ha trabajado nunca, ni siquiera en la fracción del PT.

Afirmó que las credenciales de metal conocidas como “charolas” ya no se hacen, refiriéndose a las credenciales que portaba ese sujeto.

Además de que el número de empleado que está en una de las identificaciones no existe.

Además, señaló que no hay ninguna documentación que vincule al detenido con él.