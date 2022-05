Melissa Guisar, una niña diputada de 10 años, pidió justicia para las víctimas de feminicidio, violencia de genero y las desaparecidas en el país.

Asimismo, aseveró que las leyes vigentes no la representan y no le brindan la seguridad a ninguna niña, adolescente y mujer de regresar a casa sanas y salvas.

Además, Melissa pidió al presidente, así como a los legisladores y los fiscales que diseñen estrategias reales y factibles para combatir los feminicidios, que, asu consideración, son tratados “a la ligera”.

“Hoy levanto la voz en nombre de todas esas niñas y mujeres que tienen miedo y que ya no podrán hacerlo. Presidente, legisladores, señores fiscales, tienen que cambiar esa manera tan a la ligera y con tan poca importancia con la que tratan los feminicidios. Diseñar acciones factibles, que sean reales y no una simulación que solo refuerza la desigualdad y discriminación de la que somos objeto las mujeres en la vida diaria”

Melissa, la niña diputada del Parlamento Infantil del Congreso de Michoacán, aseguró que la ropa no es la culpable de los feminicidios pero los agresores sí.

Recordó que ha escuchado que las mujeres deben de cuidar cómo visten y cómo se comportan para no atraer la atención de los delincuentes.

Sin embargo, recuerda casos como el de la pequeña Damaris, de 3 años, quien fue secuestrada y violada en Perú en abril de este año.

La niña diputada aseguró que no entiende “qué clase de vestimenta había usado esta pobre niña” para ser víctima de una violencia que ni siquiera puede comprender.

“He escuchado de algunas personas que las mujeres no debemos de vestir y comportarse de cierta manera para no exponernos, para no atraer a los delincuentes pero luego me pongo a pensar en la pequeña Damaris de tan sólo 3 años, fue atacada vilmente de una forma que mi cabeza aún no logra comprender. Es ahí donde me pregunto, ¿qué clase de vestimenta habrá usado esta pobre niña para ser víctima de tanta maldad? ¿Qué comportamiento habrá tenido esa pequeña para buscar o atraer a esa persona?”

Melissa, niña diputada