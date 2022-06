Felipe Calderón Hinojosa responde al presidente AMLO luego de que éste sentenciara que no son “iguales”, aunque en su contestación, el político michoacano omitió mencionar a Genaro García Luna.

Por medio de Twitter, Felipe Calderón publicó un mensaje con el cual respondió a los dichos del presidente AMLO en su conferencia mañanera de este miércoles 8 de junio.

Así lo hizo Felipe Calderón luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo acusó de haber pactado con el crimen organizado, junto a su ex colaborador, Genaro García Luna.

En su publicación, Felipe Calderón dijo coincidir con el presidente AMLO, pues señaló que no son “iguales”, como sentenció el mandatario nacional en su conferencia mañanera.

Sin embargo, Felipe Calderón explicó que las razones su gobierno no fue igual al de AMLO, radican en que a diferencia del presidente, él sí combatió al crimen organizado .

Al respecto, el esposo de Margarita Zavala aseguró que durante su encargo, se desplegó un combate frontal en contra de la delincuencia, en aras de proteger a las familias.

Asimismo, afirmó la seguridad y el Estado de Derecho fueron elementos prioritarios, y se esforzó “por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen”.

Por lo anterior, en su respuesta al presidente AMLO, Felipe Calderón sentenció como lo dijo el propio mandatario nacional que no son “iguales” , por lo cual agradeció concluyendo con un “Bendito Dios”.

“En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios”

La respuesta de Felipe Calderón a AMLO, se da debido a que en la conferencia mañanera el presidente rechazara tener pacto alguno con grupos criminales , como dijo, sí ocurrió con el ex panista.

En la mañanera, Elizabeth García Vilchis acusó que diferentes figuras entre periodistas y analistas, acusaron que el gobierno federal tiene un acuerdo con el narcotráfico .

Al señalar que ninguno de los analistas mostró pruebas de sus acusaciones, la funcionaria calificó como absolutamente falso que AMLO haya pactado con criminales.

Asimismo, en su mensaje Vilchis señaló que los vínculos del gobierno con el crimen organizado sí ocurrieron, pero años atrás en el gobierno de Felipe Calderón y su colaborador Genaro García Luna.

Al respecto, AMLO coincidió con Vilchis al señalar que no tiene ningún nexo con grupos criminales, pues dijo que el no es Felipe Calderón o Genaro García Luna .

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él. Pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres, la verdad”

AMLO