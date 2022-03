El supuesto alcoholismo de Felipe Calderón llegó de manera involuntaria a la conferencia mañanera de AMLO del 30 de marzo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostró un tuit de Erick Gutiérrez, empleado de “Sin Línea Mx”, en el que se burla del uso de legos para recrear la casa de Houston en la que vivió su hijo mayor.

No obstante en el tuit se pide al PAN que también construyan con Lego la refinería que pretendía hacer Felipe Calderón en su sexenio y bromea con que regalan “una botella de la bebida alcohólica Tonayán”.

El PAN en el Senado de la República presentó una réplica de la casa de Houston hechas con Lego, para abordar de nuevo el presunto conflicto de interés que habría generado José Ramón López Beltrán y su familia.

El presidente López Obrador buscaba mostrar la siguiente imagen, no obstante, se centró en otras publicaciones para devolver el cuestionamiento sobre que debe muchas explicaciones.

AMLO dijo que se le ha cuestionado que debe explicaciones, a lo que señaló, Felipe Calderón es el que debe muchas explicaciones por temas como la guerra contra el narco, la guardería ABC, entre otros.

El usuario de Sin Linea se burló de que la oposición decida usar juguetes en contra del presidente, en lugar de propuestas concretas.

Los comentarios los hizo luego de que Xóchitl Gálvez exhibiera la construcción en lego en el Senado de la República.

La senadora estuvo acompañada de su grupo parlamentario, en ese momento Xóchitl Gálvez dijo que esta administración se toma gobernar como un juego de ahí la representación en lego de la casa gris.

“Yo sé que a este Gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan, o más bien no le gusta que lo cuestionen, que le exijan transparencia y rendición de cuentas. El Gobierno ha intentado minimizarlo, ha buscado que se quede en el olvido. No se han tomado el gobernar en serio. Se lo toman a juego, así que les traigo un juego para ver si les gusta”

Xóchitl Gálvez