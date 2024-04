Federico Arreola destacó que fue Beatriz Gutiérrez quien puso punto final a la toda la polémica que se armó por el video en el que Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez, lanza insultos homófobos a empleados de un establecimiento en Polanco.

Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), emitió un mensaje en su perfil de Facebook, en el que mandó su apoyo a Xóchitl Gálvez por el video de su hijo en el que además aparece bajo la influencia del alcohol, abundó Federico Arreola García.

El director adjunto de SDPnoticias comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que la difusión del video de Juan Pablo Sánchez Gálvez tuvo lugar alrededor de las 10 y media de la mañana y por la noche fue que la escritora pidió no meter a las familias en las campañas.

El tuitero y periodista Callo de Hacha compartió un video de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial de PAN,PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, en estado inconveniente agrediendo a empleados de un antro en la CDMX.

Federico Arreola García destacó que los debates en X, antes Twitter, no se hicieron esperar por dicha grabación la cual fue vista un millón de veces y se hizo notar que el hijo de la candidata opositora se encontraba en la vía pública.

Federico Arreola García explicó que una de las discusiones tuvo que ver con lo que fue evidente: El joven, de 27 años de edad, ejerció el clasismo y el racismo, por lo que el debate se apagó muy rápido ya que todos los internautas coincidieron en que esa actitud estuvo mal.

El analista de redes sociales abundó que el segundo debate era sobre si esto era un tema de lo que se tenía que hablar, de si era o no material periodístico.

Lo anterior, dijo Federico Arreola García, porque “mucha gente se le lanzó en contra por el tema de ¿por qué sacas cosas privadas?”

Federico Arreola García comentó que Juan Pablo Sánchez Gálvez tenía dos funciones: La función de hijo y la función de trabajador formal.

En este sentido, explicó que en realidad todas las familias de grandes personalidades de alguna manera trabajan en las carreras del personaje famoso, por lo que tienen que viajar, cambiar de ciudad... etc.

Federico Arreola García subrayó que en X fue bien vista la disculpa que ofreció el hijo de Xóchitl Gálvez, luego de aparecer en un video en el que llama “pinches gatos” a porteros de un antro en Polanco.

Luego de la difusión de las imágenes, Juan Pablo Sánchez Gálvez dijo que renunciaba a su cargo como líder de las redes sociales de los jóvenes que respaldan a la candidata de “Fuerza y corazón por México”.

Federico Arreola García señaló que aunque se vio bien la disculpa, en X empezaron a sacar video de cuando a Xóchitl Gálvez le dan la candidatura, ella habla de su hijo y lo que batalló con él porque era “un desmadre en la juventud”.

Asimismo, destacó que en las redes vieron bien la solidaridad con Juan Pablo Sánchez Gálvez por parte de Beatriz Gutiérrez, quien llamó a que en campañas se “juegue limpio” y rechazó que los familiares sigan siendo “daños colaterales”.

El analista de X dijo que lo anterior viene a cuenta porque hubo un tiempo en el que en las redes se burlaban del hijo menor de Beatriz Gutiérrez, pese a no tener un puesto ni en el gobierno ni en la campaña.

Federico Arreola García además hizo hincapié en que los tuiteros no dejaron pasar el hecho de que el trabajador del antro al que insultan por 5 minutos y medio no le haya respondido ni amenazado.

“En un país civilizado, de primer mundo. eso no hubiera pasado por 5 minutos y medio. (Hubiera respondido) en el primer intento de querer golpear a un trabajador, porque los guardias no se dejan. Tienen los mismos derechos y no se dejan. Y en este país esos trabajadores que siempre se enfrentan a esos jóvenes alcoholizados, mirreyes, no pueden pero ni hablar fuerte, porque siempre está el ‘yo soy hijo de...’”

Federico Arreola García