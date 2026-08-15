La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, informó que pospone sus clases del lunes 17 de agosto de 2026 por negociaciones sindicales.

De acuerdo con la FCPyS, realizará los ajustes correspondientes dentro de su calendario escolar, debido a que esta situación impacta directamente en el inicio de clases del semestre 2027-1.

Clases no iniciarán el 17 de agosto en la FCPyS de la UNAM; instalaciones permanecen cerradas

A través de un comunicado, la FCPyS de la UNAM dio a conocer que sus clases presenciales no podrán iniciar el próximo lunes 17 de agosto de 2026 como se encontraba previsto.

Esto se debe a que las instalaciones de esta facultad permanecen cerradas debido a que las negociaciones sindicales no han alcanzado un acuerdo con trabajadores de base para el inicio de semestre.

FCPyS de la UNAM pospone clases del 17 de agosto por negociaciones sindicales (FCPyS de la UNAM)

La dirección de la FCPyS enfatizó que la reprogramación de clases es una prioridad, por lo que una vez que las pláticas sindicales lleguen a un término favorable, se ajustará el calendario escolar.

Es decir, las clases darán inicio hasta nuevo aviso, pues no existen garantías de que estas puedan aplazarse para el próximo martes 18 de agosto.

Así, la FCPyS invitó a todo el alumnado a permanecer atento a sus canales oficiales, en donde las autoridades educativas del plantel informarán la fecha en la que podrá comenzar el semestre 2027-1 en las aulas.