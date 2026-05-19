La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este martes 19 de mayo durante su conferencia matutina a la escritora Elena Poniatowska por su cumpleaños número 94 y destacó su trayectoria literaria y compromiso social.

“¡Elenita!, te mandamos saludos, cariños. 94 creo que cumple ¿verdad? Estuvo aquí hace poquito. Extraordinaria mujer.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum envió “saludos y cariños” a Elena Poniatowska, escritora y periodista mexicana, durante la mañanera de este 19 de mayo a quien calificó como “una mujer extraordinaria”.

Claudia Sheinbaum celebra los 94 años de Elena Poniatowska con un emotivo mensaje en la mañanera

Tal y como se reveló, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una felicitación a Elena Poniatowska por sus 94 años, describiéndola como una “extraordinaria mujer”.

Sheinbaum recordó que recientemente convivió con la periodista y escritora mexicana, una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea en habla hispana.

Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1932 en París y llegó a México durante la Segunda Guerra Mundial; desde entonces, su obra se convirtió en referente del periodismo narrativo y la literatura testimonial en México y del habla hispana con títulos emblemáticos como La noche de Tlatelolco y Hasta no verte Jesús mío.

En 2013, Elena Poniatowska recibió el Premio Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras en español; este 19 de mayo, a sus 94 años, la escritora mexicana sigue demostrando su activismo social.