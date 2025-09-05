Como parte de las acciones de vigilancia sanitaria en el país, la Secretaría de Salud tiene bien identificadas cuáles son las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) frecuentes en México.

Es por medio del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que las autoridades sanitarias federales realizan un seguimiento puntual de las enfermedades que se registran a lo largo del país.

Entonces, ¿cuáles son las ETS frecuentes en México? Te explicamos cuál es la lista y los síntomas principales de los padecimientos de transmisión sexual de los que se registran más casos.

Examen para detección de ETS (Tomada de Pixabay.)

Lista de las ETS más frecuentes en México

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, emitió el boletín semanal sobre las enfermedades en el país y en él se incluye la lista de las ETS más frecuentes en México.

Al respecto, el reporte de la la Semana Epidemiológica 34 que corresponde a este 2025, establece que las ETS que registran más casos en México se tratan de las que se presentan a continuación:

Vulvovaginitis, de la que se tienen un total de 447 mil 473 casos registrados

Candidiasis urogenital, de la que se reportan un total de 73 mil 538 casos en todo el país

Sífilis adquirida, de la que se tienen registrados un total de 13 mil 132 casos

Aunado a lo anterior, el informe semanal de las autoridades sanitarias establece que las 3 enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, tienen mayor presencia en ciertas entidades de la República:

La vulvovaginitis se concentra más en el Estado de México, debido a que en dicha entidad se tienen contabilizados un total de 53 mil 385 casos

Candidiasis urogenital, enfermedad que suma más pacientes confirmados en Veracruz, debido a que en dicha entidad se han registrado un total de 8 mil 257 casos

La sífilis adquirida tiene más presencia en el estado de Jalisco, pues las estadísticas refieren que en la entidad se han confirmado mil 349 casos

ETS frecuentes en México: estos son los síntomas principales

Cabe destacar que la Clínica Mayo y la Revista Sanitaria de Investigación han informado que los síntomas principales de las 3 ETS más frecuentes en México, se tratan de los siguientes:

Vulvovaginitis

Picazón o ardor en la vulva y vagina



Enrojecimiento o hinchazón genital



Flujo vaginal anormal (puede ser blanco, gris, amarillo o verdoso)



Mal olor vaginal



Dolor al orinar o durante las relaciones sexuales



Irritación o sensación de quemazón

Candidiasis urogenital

Picazón intensa en la zona genital



Ardor al orinar o durante el sexo



Flujo vaginal espeso, blanco, tipo requesón



Enrojecimiento, hinchazón o erupción en genitales



Dolor o molestias genitales



En hombres: erupción, picazón o enrojecimiento en el glande

Sífilis adquirida

Úlcera indolora en genitales, ano o boca durante la fase primaria



Erupciones en piel (palmas, plantas) en fase secundaria



Fiebre, fatiga, dolor de cabeza en fase secundaria



Pérdida de cabello en parches en fase secundaria



Lesiones mucosas en boca o genitales en fase secundaria



Daño neurológico, cardiovascular o en órganos internos en fase terciaria

en fase terciaria

Inflamación de ganglios cercanos en fase terciaria