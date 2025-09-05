Como parte de las acciones de vigilancia sanitaria en el país, la Secretaría de Salud tiene bien identificadas cuáles son las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) frecuentes en México.
Es por medio del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que las autoridades sanitarias federales realizan un seguimiento puntual de las enfermedades que se registran a lo largo del país.
Entonces, ¿cuáles son las ETS frecuentes en México? Te explicamos cuál es la lista y los síntomas principales de los padecimientos de transmisión sexual de los que se registran más casos.
Lista de las ETS más frecuentes en México
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, emitió el boletín semanal sobre las enfermedades en el país y en él se incluye la lista de las ETS más frecuentes en México.
Al respecto, el reporte de la la Semana Epidemiológica 34 que corresponde a este 2025, establece que las ETS que registran más casos en México se tratan de las que se presentan a continuación:
- Vulvovaginitis, de la que se tienen un total de 447 mil 473 casos registrados
- Candidiasis urogenital, de la que se reportan un total de 73 mil 538 casos en todo el país
- Sífilis adquirida, de la que se tienen registrados un total de 13 mil 132 casos
Aunado a lo anterior, el informe semanal de las autoridades sanitarias establece que las 3 enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, tienen mayor presencia en ciertas entidades de la República:
- La vulvovaginitis se concentra más en el Estado de México, debido a que en dicha entidad se tienen contabilizados un total de 53 mil 385 casos
- Candidiasis urogenital, enfermedad que suma más pacientes confirmados en Veracruz, debido a que en dicha entidad se han registrado un total de 8 mil 257 casos
- La sífilis adquirida tiene más presencia en el estado de Jalisco, pues las estadísticas refieren que en la entidad se han confirmado mil 349 casos
ETS frecuentes en México: estos son los síntomas principales
Cabe destacar que la Clínica Mayo y la Revista Sanitaria de Investigación han informado que los síntomas principales de las 3 ETS más frecuentes en México, se tratan de los siguientes:
- Vulvovaginitis
- Picazón o ardor en la vulva y vagina
- Enrojecimiento o hinchazón genital
- Flujo vaginal anormal (puede ser blanco, gris, amarillo o verdoso)
- Mal olor vaginal
- Dolor al orinar o durante las relaciones sexuales
- Irritación o sensación de quemazón
- Candidiasis urogenital
- Picazón intensa en la zona genital
- Ardor al orinar o durante el sexo
- Flujo vaginal espeso, blanco, tipo requesón
- Enrojecimiento, hinchazón o erupción en genitales
- Dolor o molestias genitales
- En hombres: erupción, picazón o enrojecimiento en el glande
- Sífilis adquirida
- Úlcera indolora en genitales, ano o boca durante la fase primaria
- Erupciones en piel (palmas, plantas) en fase secundaria
- Fiebre, fatiga, dolor de cabeza en fase secundaria
- Pérdida de cabello en parches en fase secundaria
- Lesiones mucosas en boca o genitales en fase secundaria
- Daño neurológico, cardiovascular o en órganos internos en fase terciaria
- Inflamación de ganglios cercanos en fase terciaria