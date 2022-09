Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se sumaron al movimiento que exige la aprobación de la reforma electoral, luego de la visita del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, donde fue recriminado por un pasado episodio racista.

Cabe recordar que esa reforma electoral busca sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que los consejeros sean elegidos mediante votos por los ciudadanos.

El movimiento se da luego de que Lorenzo Córdova fue encarado recriminado por ser racista y clasista, por el estudiante y militante de Morena, Alejandro Torres, quien le recordó los audios publicados en su contra sobre un líder indígena y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia. Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV

Otros de los objetivos de este movimiento es que Lorenzo Córdova no llegue a ser rector de la UNAM, como plantean, pues afirma es de derecha y no ha jugado como árbitro sino como oposición -del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)-.

Cabe recordar que Lorenzo Córdova pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas y ha señalado que al terminar su gestión volverá a su cubículo en la UNAM.

pic.twitter.com/SUecOPmKzc 🔴Que Lorenzo Cordova quiere ser Rector de la UNAM. Acaso es un chiste de este CORRUPTO LADRON. Me uno a la comunidad de la UNAM PARA: #ReformaElectoralYa #FueraLorenzoCordovaDelINE #FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM 🔴

Al estilo del Movimiento Yo soy 132 , de 2012, los estudiantes se identificaron con credencial en mano y otros datos como su nombre, carrera y la escuela a la que pertenecen.

Los estudiantes de diversas carreras y distintas facultades de la UNAM, hicieron las peticiones en redes sociales como Twitter y TikTok.

“Soy Camilo Villanueva, estudiante de la Facultad de Derecho... y no, Lorenzo Córdova, tu visión racista, antidemocrática, elitista, no tiene nada que aportarle a esta institución publica, es una vergüenza que como funcionario estés mas preocupado por defender tu salario exorbitante y tus privilegios, que por defender los cambios democráticos que exige nuestra sociedad. La UNAM no se merece a gente como tu”

Camilo Villanueva. Estudiante