Los partidos políticos de la oposición advirtieron que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no pasará.

Esto luego de que la reforma electoral de AMLO arribara a la Cámara de Diputados y se diera a conocer los puntos contenidos que busca la reforma.

Entre lo más destacable de la reforma electoral, se encuentra la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituirlo por lo que sería el Instituto Electoral de Elecciones y Consultas (INEC).

Además, también se realizarían varios cambios, por mencionar algunos:

La coalición Va por México, integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron la reforma electoral.

Fueron los coordinadores de los grupos parlamentarios de cada partido quienes expresaron que no apoyarán la reforma electoral propuesta por AMLO.

Además, sostuvieron que aunque los tres partidos conforman la coalición, cada uno presentará por separado sus propuestas de contrareforma.

En ese sentido, el coordinador del PRI, Rubén Moreira advirtió que si la propuesta de la reforma electoral de AMLO insiste en pasar, no se logrará pues requiere el voto de la oposición para ser aprobada.

“Si al final de todo insisten en sus propuestas van a tener el mismo resultado que han encontrado y que es un resultado producto de que no buscan los consensos y los acuerdos, siendo una reforma electoral requiere, necesariamente, de un diálogo con las fuerzas políticas”.

Asimismo, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro se manifestó en contra, pues recordó que el PRD siempre ha defendido la representación plurinominal así como la autonomía del INE.

Y también dijo que no se apoyarán periodos extraordinarios para discutir la reforma electoral de AMLO.

Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que irán en contra de la reforma electoral de AMLO.

El líder de la bancada del PAN, Jorge Romero, dijo que ninguna reforma electoral que atente contra los institutos electorales contará con el apoyo del PAN.

“Cualquier reforma electoral que atente contra los institutos electorales, desapareciéndolos, afecte su autonomía o ataque la democracia, no contará con el respaldo de Acción Nacional”.

En ese sentido el PAN anunció que presentarán su propia iniciativa, pues alegó que no permitirán ninguna reforma que represente un “retroceso” y ponga en riesgo la democracia.

Jorge Romero aseguró que dicha iniciativa del PAN buscará fortalecer a las instituciones y como consecuencia avanzar en lugar de retroceder.

Por su parte, diputados del movimiento naranja también mostraron su rechazo a la reforma electoral de AMLO.

Fue el coordinador de la bancada del MC quien se refirió a la reforma electoral de AMLO como “una vulgar provocación”, mientras que el diputado del MC, Salomón Chertorivski, la llamó “otra monstruosidad de reforma constitucional”.

Además, Chertorivski anticipó que la reforma electoral no pasará.

Por su parte, la senadora del PAN y vicecoordinadora del Senado, Kenia López Rabadán, también anticipó que la reforma electoral de AMLO no pasará.

La senadora, quien también conduce ‘La Contramañanera’, dictaminó que “una vez más la reforma del presidente nace muerta” pues necesita las dos terceras partes de los votos y aseguró que no los tiene.

“No va a tener los votos del PAN, se necesitan las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras y Morena no los tiene. Necesitan a la oposición, pero como quieren que construyamos un acuerdo si nos atacan un día sí y al otro también (...). No cuenten con nuestros votos, esta reforma electoral no va a pasar”

Kenia López Rabadán