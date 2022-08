Llaman racista al Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova; un alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM lo enfrentó en una conferencia magistral donde fue ponente.

El pasado lunes 29 de agosto Lorenzo Córdova asistió a FES Acatlán, facultad de la UNAM, a impartir la conferencia magistral “Evolución y desafíos de la democracia en México”.

Sin embargo, la comunidad estudiantil no considero coherente que Lorenzo Córdova impartiera esa temática, pues lo señalan como corrupto y racista.

Ante esta situación, un alumno de Relaciones Internacionales de FES Acatlán, identificado como Alejandro Torres, enfrentó al consejero del INE , lo llamó racista y le dijo que no es bienvenido en la UNAM.

En un video que circula por redes sociales se puede apreciar el momento en donde el estudiante encara a Lorenzo Córdova y el consejero le responde.

Este lunes se hizo viral el video en donde un estudiante de la FES Acatlán enfrenta a Lorenzo Córdova y lo llama racista.

El hecho ocurrió luego de que el consejero del INE impartió una conferencia magistral en uno de los auditorios de la FES Acatlán, ubicada en Naucalpan de Juárez y perteneciente a la UNAM.

En el video, el alumno le recuerda a Lorenzo Córdova lo que hizo en 2015, cuando en llamada se burló de Hipólito Arriaga Pote, uno de los jefes de las naciones originarias que se reunió previamente con él.

Por lo que aseguró que en la UNAM no olvidan que Lorenzo Córdova es un racista y no tiene ninguna autoridad moral para hablar de democracia.

Asimismo, el estudiante refirió que Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM.

Ante la situación Córdova respondió que en la universidad todos caben y terminó estrechando la mano del alumno.

“Señor Lorenzo Córdova, aquí hay todavía quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia”

“No, por eso, pero usted no es bienvenido en la UNAM. Es racista, no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia, ni académica ni intelectual ni política”

Luego de que el video sobre el enfrentamiento con Lorenzo Córdova se hizo viral, el estudiante, en entrevista con Vicente Serrano, señaló que la razón de encarar al consejero es más profunda.

Pues aseguró que Córdova solamente está buscando cuál será su próxima ocupación, pues ya está a casi un año de terminar con su periodo frente al INE.

Por lo que dijo que la rectoría de la UNAM es una de las opciones del consejero, y que su conferencia magistral es solo un acto de campaña para llegar a ese lugar.

En ese sentido el alumno de FES Acatlán manifestó que no se puede permitir que alguien como Lorenzo Córdova ocupe el máximo puesto en la universidad , algo que mencionó como probable por su relación con la “élite” universitaria.

“Él lo ha declarado, que no va a competir por algún cargo de elección popular, sino, él dice que se va a ir a su cubículo en la UNAM, entonces pues desde ahorita ya está haciendo campaña en la universidad y pues es algo que los universitarios no podemos permitir”

En 2015 se filtró un audio donde Lorenzo Córdova sostiene una llamada con Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE.

En esa llamada, Lorenzo Córdova se burló de los representantes de los pueblos indígenas, con quienes se había reunido previamente en una asesoría.

En el audio, Lorenzo Córdova imita de manera burlona al fallecido Hipólito Arriaga Pote (mayo 2021), señalando:

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón. ‘Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones’. O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca’, no mames, no mames, está de pánico cabrón”

<br/>

Lorenzo Córdova