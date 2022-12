El 2022 esta por finalizar y el año nuevo 2023 por iniciar. Sin embargo, el año no ha traído buenas noticias para todos, pues personalidades de la vida pública murieron, aquí te presentamos a 10 políticos que murieron en 2022.

De dichas muertes, destacan nombres como el de Rosario Ibarra de Piedra, ex senadora y activista política; Luis Echeverria Álvarez, ex presidente de México de 1970 a 1976 y Miguel Barbosa, ex gobernador de Puebla.

Dos de estos políticos están vinculados a movimientos sociales del siglo XX y, por otro lado, Miguel Barbosa murió antes de ofrecer su cuarto informe de gobierno en Puebla.

Miguel Barbosa (Mireya Novo)

Estos son los 10 políticos que murieron en 2022

En el 2022, murieron políticos de todos los partidos y corrientes de pensamiento. Estos son las 10 muertes más relevantes:

Adolfo Lugo Verduzco, murió a los 88 años de edad Jesús Zúñiga Mendoza, murió asesinado a los 74 años de edad Francisco Solís Peón, murió a los 53 años de edad Rosario Ibarra de Piedra, murió a los 95 años de edad Clemente Ricardo Vega García, murió a los 82 años de edad Luis Echeverría Álvarez, murió a los 100 años de edad Florentina Villalobos Chaparro, murió a los 91 años de edad Faustino López Vargas, murió en un accidente a los 64 años de edad Luis Alegre Salazar, murió a los 58 años de edad Miguel Barbosa, murió de un infarto a los 63 años de edad

Políticos que murieron en 2022: Luis Echeverría

Luis Echeverría fue presidente de México durante el periodo de 1970 a 1976. Este periodo se considera el fin del desarrollo estabilizador en México, es decir, el periodo económico conocido como el “milagro mexicano”.

A pesar de ello, este sexenio registró tasas de crecimiento de 6.1% del PIB. Sin embargo, Luis Echeverría también es considerado responsable de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

Luis Echeverría Álvarez (Pedro Valtierra / Cuartoscuro)

Políticos que murieron en 2022: Rosario Ibarra de Piedra

Rosario Ibarra de Piedra, además de funcionaria, fue activista política en favor de la búsqueda de familiares desaparecidos desde la década de 1970.

Ibarra de Piedra fue también la primera candidata mujer a la presidencia de México en 1982 y 1988. El Comité ¡Eureka! de personas desaparecidas se mantiene activo desde 1977.

Rosario Ibarra de Piedra, activista. (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Políticos que murieron en 2022: Miguel Barbosa Huerta

Finalmente, la muerte de Miguel Barbosa fue un evento sorpresivo que llegó con el cierre de 2022. El político murió a causa de un infarto el 13 de diciembre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la pérdida del gobernador y dijo que el funcionario “era un luchador social por la democracia” en Puebla.