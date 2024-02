Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, entró en la polémica que inició The New York Times sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Estados Unidos no investiga a AMLO”, dijo el diplomático estadounidense hoy 26 de febrero..

The New York Times publicó un reportaje el 22 de febrero con el cual acusó a AMLO de tener vínculos con el crimen organizado, “según registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto”.

Previamente, Natalie Kitroeff, periodista del medio estadounidense, le pidió al presidente de México explicar los supuestos vínculos de su parte con el narco durante su campaña presidencial de 2018.

Sin embargo, una vez publicado el reportaje, The New York Times tuvo que hacer la siguiente aclaración en uno de los párrafos del texto para “vacunar” la investigación:

“Gran parte de la investigación proviene de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y a veces terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga y no estaba claro cuánto de lo que los informantes les dijero se confirmó de manera independiente” The New York Times

Ken Salazar: “Como lo dijo la Casa Blanca: no existe una investigación relacionada con AMLO”

Ken Salazar fue cuestionado por la polémica que inició The New York Times respecto a AMLO y, en ese sentido, aseguró que no existe una investigación en Estados Unidos en contra del presidente de México.

Durante una conferencia de prensa en el estado de Michoacán, esto fue lo que declaró el embajador de Estados Unidos en México:

“Miren, como lo dijo la Casa Blanca muy claramente: No existe una investigación relacionada al presidente de López Obrador; eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México: no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador” Ken Salazar

AMLO: ¿Cuáles fueron las preguntas que le hizo The New York Times sobre el Cártel de Sinaloa?

Ayer 22 de febrero AMLO informó que recibió una carta de The New York Times, en la cual se le solicitó responder a siete preguntas sobre supuestos vínculos de sus colaboradores con integrantes del Cártel de Sinaloa.

La preguntas que recibió de la periodista Natalie Kitroeff son las siguientes: