Es una gran noticia que se hable la despenalización del aborto en Coahuila: GIRE

La directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Ramos, aseguró que es una gran noticia que ministros hablen de la despenalización del aborto en Coahuila.

De acuerdo con el GIRE, es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a naliza la inconstitucionalidad de la penalización del aborto.

Así como la primera vez que analiza el tema en términos de constitucionalidad y de derecho lo que perfila que se declarará inconstitucional considerar la terminación de un embarazo como un delito.

La también abogada, Rebeca Ramos, aseguró que el no procesar a las mujeres y personas con capacidad de gestar por decidir terminar un embarazo y elegir el aborto, “va a tener un efecto en la vida y en el poder de decisión de millones de personas”.

Hasta el momento 8 de 11 ministros de la SCJN se han pronunciado a favor de invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila.

Este sanciona con 1 a 3 años de prisión a las mujeres interrumpen voluntariamente un embarazo.

Por otra parte, la directora de GIRE aseguró que es muy importante que la discusión sobre la despenalización del aborto en Coahuila se esté dando de un modo diferente.

Pues en 2008, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en el primer trimestre de la gestación, el tema también se llevó a la corte.

Sin embargo, en esa ocasión los ministros lo abordaron en términos de competencias y facultades de la constitución, sin tratar el tema de fondo, que es reconocer el carácter de la persona y su poder de decisión.

Por lo que calificó de espectacular la participación de las y los ministros que p usieron en entredicho la forma en que el estado ha regulado la conducta sexual de las mujeres durante siglos.

Ramos señaló que el Código Penal de México no busca proteger la vida prenatal, sino regular el consentimiento y el ejercicio de la sexualidad de las mujeres.

Asimismo, declaró que estas leyes lo que generan es una fiscalización del ejercicio de la sexualidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.

Durante la jornada del 6 de septiembre, la ministra Norma Piña argumento que el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, lo que hace es castigar la conducta sexual de las mujeres.

Esto por permitir el aborto sólo cuando el embarazo es producto de una violación y aseveró que regular la actividad sexual de una mujer es anticonstitucional.

“Este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer. En violación, aún se trate de embrión, de feto o a punto, o bien limitan a 12 o bien, no limita. Pero ¿por qué? Porque tiene carácter de víctima y no otorgó consentimiento. En cambio, cuando otorga consentimiento, no le permiten, esta norma, por ejemplo, abortar en ningún tiempo. Entonces está referida a la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional”

Norma Piña,ministra de la SCJN