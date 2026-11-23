La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy rechazó que se haya iniciado una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán.

No tengo una investigación en curso sobre esta persona que usted me pregunta Ernestina Godoy. Titular de la FGR

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, la fiscal federal sentenció que pese a las acusaciones del PAN, no existe una indagatoria contra Andrés Manuel López Beltrán.

Lo anterior debido a que explicó que la acusación presentada por diputados de Acción Nacional se basa en rumores, hecho que dijo, no es un elemento que la FGR considere para iniciar una investigación.

Niega Ernestina Godoy que FGR investigue a Andrés Manuel López Beltrán

Durante el mes de agosto de 2025, en medio del escándalo por el caso del llamado huachicol fiscal, diputados del PAN presentaron una denuncia en contra de Andrés Manuel López Beltrán.

En su acusación, los legisladores panistas lo señalaron por presuntos vínculos con redes de huachicol fiscal, así como por supuestos esquemas de desvío de recursos públicos.

Sin embargo, a más de un año de dichas denuncias, Ernestina Godoy reveló que la FGR no inició ninguna investigación contra Andrés Manuel López Beltrán u otras figuras como Adán Augusto López.

Hay una mención que se hizo como testigo de oídas. Insisto, la Fiscalía General de la República no actúa en base a rumores o a dichos Ernestina Godoy. Titular de la FGR

Durante la conferencia del 23 de noviembre de 2026, Ernestina Godoy fue cuestionada sobre el tema y resaltó que la FGR no abrió ninguna carpeta ante las acusaciones del PAN.

Sobre ello dijo que no se investiga a Andrés Manuel López Beltrán porque la denuncia de Acción Nacional se basa en un rumor, lo que advirtió, no es un elemento suficiente para iniciar una indagatoria.

Adán Augusto López tampoco está bajo investigación de la FGR

Al rechazar que la FGR tenga una investigación abierta contra Andrés Manuel López Beltrán, Ernestina Godoy sostuvo que la misma lógica y principio se ha aplicado para otras denuncias.

En específico, la titular de la FGR apuntó que las denuncias presentadas por el PAN por el tema del huachicol fiscal, únicamente se formularon a partir de rumores.

Lo que tenemos es una mención de oídas y eso no es suficiente para que la Fiscalía General de la República realice una investigación Ernestina Godoy. Titular de la FGR

En ese sentido refirió que tampoco se abrió una indagatoria contra el senador de Morena, Adán Augusto López, sobre quien también se lanzaron acusaciones por la red del huachicol fiscal.