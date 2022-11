Esta es la segunda parte de la entrega de resultados de la encuesta que SDPnoticias, a través de la empresa MetricsMX, llevó a cabo en materia de percepción ciudadana al respecto de las distintas estructuras militares de México.

A continuación las preguntas y las respuestas que arrojó el segundo levantamiento de la serie sobre las Fuerzas Armadas; uno que estuvo enfocado medir la percepción de los mexicanos por cuanto a la reputación de los militares y otro sobre su posible politización.

¿Confía usted en las Fuerzas Armadas de México (Marina, Ejército y Guardia Nacional)?

Confía mucho 46.0%

Confía algo 23.8%

Desconfía algo 15.4%

Desconfía mucho 11.8%

No sé 3.0%

Total 100.0%

En consonancia con el discurso del presidente AMLO, con la reputación que acompaña el desempeño de las distintas estructuras que conforman a las Fuerzas Armadas de México y después de décadas en que se ha visto desplegada de manera exitosa una campaña en torno al desempeño de estas, la población mexicana mayormente confía algo o mucho en los militares (68.8%). Interesante sería constatar posteriormente, no obstante, y luego de que transcurra tiempo en que las FA se desempeñen en otras funciones administrativas y de seguridad, si la confianza ciudadana se reafirma, incrementa o disminuye.

Dicho de otro modo: si bien uno de los principales argumentos del presidente de México para justificar la expansión de las funciones de militares a tareas civiles, especialmente de seguridad pública, es la confianza que la gente tiene en las Fuerzas Armadas, aunado a que la Sedena ha construido una buena imagen a lo largo de la historia por estar enfocada su participación pública a tareas de rescate de la población civil, lo normal es que esta confianza disminuya conforme aumenta la presencia militar en tareas que implican la detención de más personas, el espionaje y el uso de la fuerza pública.

Encuesta MetricsMX sobre las Fuerzas Armadas. Pregunta 1 (Gabriel Cabello)

Por lo que usted sabe o ha escuchado sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ¿cree que los miembros del Ejército (...)?

Sí son responsables 41.8%

No son responsables 28.3%

No sé 29.9%

Total 100.0%

En una suerte de elemento contra-factual se introdujo esta pregunta, arrojando resultados hasta cierto punto contradictorios a los hallados en la pregunta que antecedió. Una significativa proporción de la población (41.8% de los encuestados) considera que los militares —específicamente el Ejército— son responsables de la atrocidad cometida en contra de los normalistas de Ayotzinapa. Si bien 30% de los mexicanos no pudieron pronunciarse en un sentido u otro, es significativo que una parte importante de la población por un lado dicen confiar en las Fuerzas Armadas, pero por el otro claramente expresan desconfianza ligándoles a un hecho trágico y criminal.

Encuesta MetricsMX sobre las Fuerzas Armadas. Pregunta 2 (Gabriel Cabello)

En su opinión, ¿el Ejército aspira al poder político?

Sí 32.6%

No 43.0%

No lo sé 24.4%

Total 100.0%

Encuesta MetricsMX sobre las Fuerzas Armadas Pregunta 3 (Gabriel Cabello)

¿Estaría usted de acuerdo con que un militar fuera presidente de la República?

De acuerdo 28.6%

En desacuerdo 60.5%

No sé 10.9%

Total 100.0%

En diversas ocasiones, el presidente de México ha asegurado que el Ejército es obediente y ya no tiene aspiraciones de poder. Por ejemplo: “Durante el tiempo de la Revolución hubieron presidentes militares y para mí los mejores presidentes han sido Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas, expresa. El gobierno de los militares terminó con Ávila Camacho”. Esto luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asegurara que, de acuerdo con la Constitución, un militar tiene derecho a buscar la Presidencia a través de las urnas.

Sin embargo, los datos que arroja la encuesta reflejan que no hay claridad entre la población mexicana en la materia. Básicamente esta se divide en tercios entre los que creen que el ejército SÍ aspira al poder político, los que consideran NO aspira al poder político y los que no sabrían responder a dicha interrogante. De nuevo, si estas cifras se comparan a las arrojadas ante la primera pregunta, encontramos una suerte de contradicción entre lo “políticamente correcto” que es decir que se confía en las Fuerzas Armadas y la desconfianza que significa decir que se cree que estas aspiran al poder político.

Finalmente, por lo que se refiere a ver a un militar como presidente de la nación, queda definitivamente claro que los mexicanos en su mayoría se oponen (60.5%) a esto. En otras palabras, la gente no se inclina por ver a las Fuerzas Armadas inmiscuidas o interesadas en el quehacer político.

Encuesta MetricsMX sobre las Fuerzas Armadas Pregunta 4 (Gabriel Cabello)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 18 de noviembre de 2022 a 1,200 mayores de edad residentes de México. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por estado de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral del 4 de noviembre de 2022. Se ajustaron los datos en base a las características de género y edad de la lista nominal del INE del 4 de noviembre de 2022. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-2.83% con un nivel de confianza del 95%.