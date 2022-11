Con motivo de un aniversario más de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, y en razón de que se acerca el 1 de diciembre -fecha en que el presidente de México cumple 4 años en funciones y que su gobierno le ha otorgado un papel preponderante a las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos y responsabilidades-, SDPnoticias, a través de la empresa MetricsMx, se dio a la tarea de llevar a cabo dos encuestas al respecto de la percepción que tiene la ciudadanía de las distintas estructuras militares del país.

Hoy se presentan los resultados de la primera encuesta; mañana se dará a conocer la segunda parte.

A continuación las preguntas y las respuestas que arrojó el primer levantamiento, el cual, hay que decir, estuvo enfocado en medir la participación de las Fuerzas Armadas en distintas tareas de la administración pública.

En tanto, la segunda parte de la encuesta MetricsMx se circunscribe en medir la percepción de los mexicanos por cuanto a la reputación de los militares y su posible politización.

¿Está usted de acuerdo con que se hayan militarizado las tareas de seguridad pública?

Primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se hayan militarizado las tareas de seguridad pública?

Sí 53.4%

No 31.7%

No sé 14.9%

Total 100.0%

Encuesta MetricsMX sobre la militarización de la Seguridad Pública (Gabriel Cabello/SDPnoticias.com)

Independientemente de la confianza que los mexicanos puedan o no tener hacia las Fuerzas Armadas (lo cual se apreciará en la publicación de mañana), queda de manifiesto que la ciudadanía sí está mayormente de acuerdo con lo que ha pasado a conocerse como ‘la militarización de la función de la seguridad pública’. No hay que pasar por alto, no obstante, que un nada despreciable tercio de la población (31.7%) se pronuncia abiertamente en contra. Es muy posible que estos datos reflejen por una parte la confianza que se tiene en las instituciones castrenses y por la otra que la gente piense que no existe alternativa viable —no al momento, al menos— para que se atienda el problema de la inseguridad en el país.

¿Preferiría usted ver las tareas de seguridad pública bajo (…)?

Segunda pregunta ¿Preferiría usted ver las tareas de seguridad pública bajo (…)?

Civiles capacitados 41.0%

Militares capacitados 48.6%

No sé/me da igual 10.4%

Total 100.0%

Encuesta MetricsMX sobre la militarización de la Seguridad Pública (Gabriel Cabello/SDPnoticias.com)

Esta segunda pregunta arrojó respuestas interesantes. Los datos parecen sugerir que no es que los mexicanos estén “casados” con la idea de que sean las Fuerzas Armadas las que se encarguen de la seguridad pública, sino que más bien buscan que haya efectividad en el encargo, no importa si la estructura encargada de este sea de corte militar o civil. Por ello, la respuesta de los encuestados se divide básicamente a la mitad; no hay preferencia sobre uno u otro tipo de estructura, mientras esta esté capacitada.

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la anterior afirmación?

Tercera pregunta. La intervención de las Fuerzas Armadas en la construcción de obras públicas —como el Tren Maya, refinería Dos Bocas o el AIFA— garantiza que no haya corrupción. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la anterior afirmación?

Muy de acuerdo 37.5%

Parcialmente de acuerdo 23.7%

Parcialmente en desacuerdo 15.4%

Muy en desacuerdo 18.0%

No sé 5.4%

Total 100.0%

Encuesta MetricsMX sobre la militarización de la Seguridad Pública (Gabriel Cabello/SDPnoticias.com)

El gobierno de la Cuarta Transformación ha encomendado a las Fuerzas Armadas la construcción, desarrollo y operación de estas obras públicas argumentando que dichas estructuras de corte militar existe menos —ninguna— corrupción que la que hay entre profesionistas, asociaciones y empresas de corte civil. Sin lugar a dudas, la población así lo considera también ya que el 61.2% de los respondentes dijeron estar o muy de acuerdo o parcialmente de acuerdo con que las Fuerzas Armadas garantizan no haya corrupción en dichas obras. Es importante recordar, no obstante, que este ejercicio demoscópico mide percepciones ciudadanas, no el que estas tengan verificativo o no con la realidad.

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con que las Fuerzas Armadas, como son el Ejército y la Marina, administren aduanas, aeropuertos y cruces fronterizos de México?

Cuarta pregunta ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con que las Fuerzas Armadas, como son el Ejército y la Marina, administren aduanas, aeropuertos y cruces fronterizos de México?

Muy de acuerdo 52.2%

Parcialmente de acuerdo 18.6%

Parcialmente en desacuerdo 10.8%

Muy en desacuerdo 15.4%

No sé 3.0%

Total 100.0%

Encuesta MetricsMX sobre la militarización de la Seguridad Pública (Gabriel Cabello/SDPnoticias.com)

Finalmente, similar a lo que ocurre con los resultados de la pregunta anterior, se puede concluir que hay disposición por parte de la ciudadanía a que estructuras castrenses administren también —no solo construyan— dependencias e instalaciones tan fundamentales como son los aeropuertos o las aduanas en México. No está de más reiterar que lo que arroja la encuesta no es un análisis sobre la idoneidad o no de esta política y de determinadas líneas de comando en la administración pública, sino la percepción de la gente al respecto.

Metodología de la encuesta MetricsMx sobre las Fuerzas Armadas

Encuesta telefónica con robot, realizada el 17 de noviembre de 2022 a 1,200 mayores de edad residentes de México. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por estado de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral del 4 de noviembre de 2022. Se ajustaron los datos en base a las características de género y edad de la lista nominal del INE del 4 de noviembre de 2022. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-2.83% con un nivel de confianza del 95%.