Un 73.3% de los mexicanos confía en el Instituto Nacional Electoral (INE); 57.5% está de acuerdo en la organización de marchas en favor del instituto de acuerdo a la encuesta MetricsMx.

Así lo revela una encuesta nacional telefónica con robot a 600 adultos elaborada por MetricsMx el 16 de noviembre y dada a conocer hoy aquí en este espacio.

Luego de que varios miles de personas salieran a la calle el domingo 13 de noviembre en más de 20 puntos de México con una agenda en común que fue la defensa del INE, MetricsMx y SDPnoticias se dieron a la tarea de medir, vía encuesta, cuatro elementos en torno a este hecho.

Lo primero que hay que notar, en concordancia con otras mediciones que se han dado a conocer a la opinión pública, es que órgano electoral está bien calificado. En particular, que existe un alto nivel de confianza de la ciudadanía en la institución, siendo que el 73.3 por ciento de los mexicanos confía en el INE, el 19.6% no y únicamente un 7.1 no está definido al respecto.

¿Confía usted en el Instituto Nacional Electoral (INE)?

Sí 73.3%

No 19.6%

No sé 7.1%

Total 100.0%

Ahora bien, el evento mismo consistente en una serie de marchas, siendo la más importante y numerosa la de la CDMX, tuvo muy considerable eco y reverberación en el país. Esto se desprende del hecho que casi seis de cada cuatro encuestados estaba al tanto de que estas habían tenido lugar el 13 de noviembre.

Dígame, antes de ahora que se lo menciono, ¿supo usted de las marchas en defensa del INE que tuvieron lugar en distintas partes de México el pasado domingo 13 de noviembre?

SÍ supe 58.3%

NO sabía 41.7%

Total 100.0%

Siendo en parte que las marchas del domingo fueron a favor de una institución en general bien considerada por la ciudadanía y que existe un conocimiento extendido del derecho que tiene la población a la libre manifestación, es que en general los respondentes (57.5%) están de acuerdo con que se organizaran dichas expresiones de movilización en favor del INE. Importante notar, no obstante, que poco más de una cuarta parte de los mexicanos no está de acuerdo con este tipo de acciones. Esto se podría deber a que —de acuerdo a la interpretación del propio presidente López Obrador— se aprecian como actos en contra de él y de la transformación política que encabeza o, bien, ya sea porque no se considera el método adecuado para defender la democracia o porque se piensa que el objetivo último no es este sino otro distinto, quizá de propaganda.

¿Está usted de acuerdo con que se organizarán marchas en defensa del INE?

Sí; estoy de ACUERDO 57.5%

No; estoy en DESACUERDO 28.2%

Me da igual 7.7%

No sé 6.6%

Total 100.0%

Finalmente, se preguntó a los entrevistados sobre posiblemente el elemento más cuestionado en redes sociales al respecto de las marchas que tuvieron lugar el 13 de noviembre. Esto es, la participación en concreto de los siguientes políticos: Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo y Alito Moreno. Se encontró que un 45.4% de los mexicanos versus un 37.4% consideran que la presencia de estas figuras perjudicó más que benefició las manifestaciones de apoyo al INE. En otras palabras, se considera más un error que un acierto la inclusión de ciertos políticos en este tipo de actos.

En las marchas participaron políticos como Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo y Alito Moreno. En su opinión:

Estuvo bien que estas gentes asistieran porque las marchas eran INCLUYENTES 37.4%

Fue un error que estas gentes asistieran porque CONTAMINARON las marchas 45.4%

Da igual 13.6%

No sé 3.6%

Total 100.0%

Metodología de la encuesta MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 16 de noviembre de 2022 a 600 mayores de edad residentes de México. Se enviaron preguntas con mensaje pregrabado que contestó el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por estado de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral del 4 de noviembre de 2022. Se ajustaron los datos en base a las características de género y edad de la lista nominal del INE del 4 de noviembre de 2022. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%.