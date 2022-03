La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, salió de Kiev y se encuentra viajando con otros mexicanos rumbo a Rumania, informó el canciller Marcelo Ebrard, en sus redes sociales.

Tuit Marcelo Ebrard (@m_ebrard)

En el marco del diálogo que han establecido representaciones de Rusia y Ucrania en Bielorrusia, la embajadora se encuentra en un autobús junto con otras familias mexicanas que desean salir del país, por lo que continúa la evacuación de familias mexicanas.

“La evacuación de familias mexicanas continúa. En estos momentos (un) autobús va en trayecto de Kiev, Ucrania, hacia Siret, Rumania. A bordo la Embajadora Olga García Guillén encabeza el movimiento. Guillermo Ordorica a la espera en Rumania. Les mantengo informado” Marcelo Ebrard. Canciller

El grupo se dirige a Siret, Rumania, hasta donde ha llegado un grupo de al menos 22 personas de nacionalidad mexicana, el primer grupo que logró salir de la zona de conflicto.

Mexicanos que salen de Ucrania (@m_ebrard)

Avión del Ejército Mexicano espera más mexicanos en Siret, Rumania

Cabe recordar que precisamente en Siret se encuentra el avión Boeing 737 800 de la Fuerza Aérea Mexicana que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comisionó para traer a los mexicanos evacuados.

Durante los primeros días de ataques los connacionales que no se habían acercado a ciudades fronterizas no pudieron emprender la salida debido que permanecieron con sus familias ucranianas, a que no había transporte público suficiente, los embotellamientos o simplemente era inseguro viajar aunque fuera en caravanas.

Mexicanos que salen de Ucrania (@m_ebrard)

Ucranianos salen a abastecerse de víveres

Con el mencionado diálogo y el establecimiento de una segunda ronda de negociaciones entre los países en conflicto, que para algunos se ve como una tregua, muchos ucranianos han salido a abastecerse de víveres y algunos han aprovechado para emprender la salida.

Cabe recordar que la atención a los connacionales en Kiev se hizo en la residencia de la embajadora durante los primero días del conflicto, debido a que la Embajada de México en Ucrania no pudo ser abierta debido a daños en un edificio contiguo generados por los bombardeos.

El embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica, también recibirá al grupo, de la misma manera que ha recibido a los primeros 22 mexicanos en salir de la zona de conflicto.