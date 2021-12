Elecciones 2022: Mario Delgado se reúne con los 6 precandidatos y precandidatas de Morena

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se reunió con las 6 precandidatas y precandidatos del partido que buscarán una gubernatura en las elecciones de 2022.

En sus redes, Mario Delgado compartió que tuvo una reunión de trabajo con los y las precandidatas a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

“Hoy en reunión de trabajo hicimos un balance del año con las y los compañeros que serán los encargados de organizar los esfuerzos para la defensa de la #4T en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.” Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

Precandidatos se comprometen a apoyar al presidente AMLO

En la reunión, los y las precandidatas se comprometieron a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y seguir los objetivos de la “Cuarta Transformación”.

“Se comprometieron a conducirse bajo los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar y a trabajar en unidad”, señala un comunicado del partido.

Mientras Mario Delgado llamó a los aspirantes a mantener la unidad dentro de Morena y movilización hacia afuera.

Sin embargo, la senadora Susana Harp, aspirante a la candidatura de Morena por Oaxaca, acusó que el partido no respetó los principios de paridad de género al elegir precandidatos.

También la asiprante Maki Ortiz impugnó la candidatura de Américo Villarreal, quien fue designado como precandidato de Morena para la gubernatura de Tamaulipas.

Candidatos de Morena para la elecciones 2022 (Especial)

¿Quiénes son los y las precandidatas de Morena para las elecciones 2022

Mara Lezama, precandidata a la gubernatura de Quintana Roo

Actualmente es presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, originaria de la Ciudad de México y licenciada en Comunicación con especialidad en Televisión y Publicidad.

Por más de 25 años, se desempeñó como presentadora, periodistas y directiva de los principales medios de comunicación de Quintana Roo

Américo Villarreal, precandidato a la gubernatura de Tamaulipas

Américo Villarreal actualmente es senador de Morena, de formación es Médico Cirujano, con especialidad en medicina interna y cardiólogo.

Es hijo del ex gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra.

Marina Vitela, precandidata al gobierno de Durango

Es técnica en Enfermería, ha sido en tres ocasiones diputada local de Durango y dos veces diputada federal.

Salomón Jara, precandidato al gobierno de Oaxaca

Es senador con licencia (a partir del 16 de diciembre de 2021) por Oaxaca y fue fundador del PRD en la entidad.

Julio Menchaca, precandidato al gobierno de Hidalgo

Actualmente es senador por Morena, representante de Hidalgo y electo por el principio de Mayoría Relativa.

Julio Menchaca fue candidato independiente a la Presidencia Municipal de Pachuca, en junio de 2016, perdiendo la contienda electoral.

Nora Ruvalcaba, precandidata al gobierno de Aguascalientes

Es la delegada de los programas de Bienestar en Aguascalientes y una de las fundadoras de Morena en la entidad.