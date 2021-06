México.- Margarita Zavala tiene una ventaja irreversible para hacerse de una curul en la Cámara de Diputados.

Margarita Zavala habría triunfado en el Distrito 10 Federal de la CDMX de acuerdo con el número de actas capturadas en el PREP de la CDMX.

Luis Felipe Calderón Zavala, hijo de Margarita Zavala, celebró el virtual triunfo con el siguiente mensaje:

“Con el 97% de las actas capturadas, me honra poder confirmarles que Margarita Zavala irá al congreso con una victoria contundente en el Distrito 10 Federal de la Ciudad de México. No me queda más que agradecerles a los que salieron a votar, y decirles que hicieron algo histórico y heroico. Mi madre no les fallará: tendrán a alguien que dejará el alma para que estén bien representados. Y a ti, querida madre ¡Muchísimas felicidades! ¡Me llena de alegría verte triunfar de la mano de la gente, te lo mereces! Enhorabuena, estoy extremadamente orgulloso de ti!”

Luis Felipe Calderón Zavala