Elecciones 2021: ¿A qué hora cierran las casillas para votar?

Este 6 de junio se lleva a cabo las elecciones 2021, considerada la más grande de la historia, con la instalación de miles de casillas para votar en todo el país.

Toma en cuenta los horarios de las casillas para que puedas ejercer tu voto como ciudadano en esta Elección 2021.

¿A qué hora cierran las casillas?

Este domingo 6 de junio, se llevan a cabo las elecciones 2021 en la que las casillas abren a las 8 de la mañana en los 32 estados del país.

Tras concluir el proceso en el que miles de ciudadanos acudirán a votar, las casillas cerrarán a las 6 de la tarde .

Sin embargo la hora en que cerrarán las casillas se puede extender si todavía hay personas formadas esperando para votar.

Toma en cuenta que el horario en que abren y cierran las casillas será tomando en cuenta la hora de tu entidad.

Pasos para la ubicación de las casillas

Con miles de casillas instaladas, este domingo 6 de junio se desarrolla la Elección 2021 en la que se eligen más de 19 mil cargos de carácter estatal.

¡Aún puedes ubicar su casilla! Lo puedes consultar en la siguiente página del Instituto Nacional Electoral (INE) https://ubicatucasilla.ine.mx/

Los pasos para ubicar tu casilla son los siguientes:

Selecciona tu entidad. Coloca tu sección en el espacio correspondiente. Da clic en buscar y te mostrará dónde se ubica tu casilla.

Recuerda que al llegar a la casilla lo primero que te pedirán es tu credencial de elector vigente.

Si no la llegas o no está vigente no podrás ser parte de las decisiones que se tomarán en tu localidad y en el país.

¿Cómo es el proceso en las casillas para votar?

Una vez que abrieron las casillas para votar en esta Elección 2021, al llegar para votar te encontrarás con este proceso: