La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si hay clases el próximo viernes 28 de marzo, ante las dudas de los padres de familia.

En el calendario escolar 2024-2025, la SEP señala cuáles serán los días hábiles e inhábiles para todas las escuelas de educación pública para preescolar, primaria y secundaria.

Llama la atención que en marzo de 2025 se señalan tres días sin clases para las y los alumnos, siendo el 17 de marzo el primer puente por el natalicio de Benito Juárez y el segundo el pasado viernes 21; ¿cuál es el siguiente?

¿Hay clases el 28 de marzo? Esto dice la SEP

No se acaban los puentes en marzo 2025, al menos no para las y los estudiantes: la SEP confirmó que el próximo viernes 28 de marzo no habrá clases.

Se trata del tercer y último puente de los alumnos de educación básica, ya que el viernes 28 de marzo está señalado en el calendario escolar como día de Consejo Técnico Escolar.

Esta sesión de Consejo Técnico Escolar se lleva a cabo el último viernes de cada mes, por lo que en dichos días las y los estudiantes no tienen clases y pueden disfrutar de un fin de semana largo.

Será el lunes 31 de marzo cuando las clases se reanuden con normalidad en todas las escuelas públicas de educación básica adscritas a la SEP.

¿28 de marzo hay clases? (María José Martínez / Cuartoscuro)

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa según la SEP?

Por otra parte, este último puente del 28 de marzo ocurre a dos semanas de que inicien las vacaciones de Semana Santa.

Y es una vez que regresen a clases los alumnos el lunes 31 de marzo, el periodo vacacional de dos semanas los estará esperando.

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones de Semana Santa inician el lunes 14 de abril y culminan el viernes 25 del mismo mes, por lo que el regreso a clases será el lunes 28 de abril.