Diputados llegaron hasta los golpes por los contratos millonarios otorgados a Antonio Flores ‘Lord Lamborghini’, legislador del Partido del Trabajo (PT) en medio de una reunión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La pelea fue protagonizada por los diputados Theodoros Kalionchiz (PAN) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), quienes acudieron a una reunión privada con funcionarios de la CFE para preparar la comparecencia de la directora Emilia Calleja.

Pero al tocar de los contratos millonarios que ha recibido Antonio Flores ‘Lord Lamborghini’, legislador del PT y dueño de la empresa Minerales Don Chilo que obtuvo contrataciones con la CFE por el suministro de carbón por adjudicación directa, y por lo que se desató una querella que subió de tono hasta llegar a la violencia física.

Diputados se pelean a golpes por contratos de ‘Lord Lamborghini’ en reunión con CFE; Theodoros Kalionchiz empezó

En un recuento de la pelea entre los diputados Theodoros Kalionchiz y Ricardo Mejía Berdeja, narran que esta discusión donde se calentaron los ánimos legislativos, fue porque la diputada del PRI, Verónica Martínez advirtió que no se puede ser diputado, en referencia a Antonio Flores ‘Lord Lamborghini’ y recibir contratos de la CFE.

Lo anterior fue secundado por Theodoros Kalionchiz del PAN, acción que molestó a Ricardo Mejía Berdeja, quién llamó al panista “braguetero” en alusión a que el legislador se casó con una mujer que es parte de una de las familias más ricas de Coahuila.

Es por ello que Theodoros Kalionchiz se fue en contra de Ricardo Mejía Berdeja, quién le lanzó una patada mientras que los insultos seguían.

El panista alegó que Ricardo Mejía Berdeja ofendió a su madre y esposa por lo que comenzó esta pelea, además pidió hacerle caso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quién había dicho anteriormente que un diputado no podía tener contratos con el Gobierno por el caso de Antonio Flores ‘Lord Lamborghini’.

Mientras que Ricardo Mejía Berdeja dijo que como fue agredido físicamente, él sólo se limitó a defenderse.

“Me agredió físicamente y me defendí, eso es todo” Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT