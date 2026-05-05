Antonio Flores Guerra fue registrado como candidato de Morena y PT para integrar el Congreso de Coahuila; su postulación fue cuestionada por el PAN debido a acusaciones en su contra.

De acuerdo con la información, Antonio Flores Guerra cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Texas, Estados Unidos, por presunto abuso sexual contra una menor.

Pese a las acusaciones en su contra, Antonio Flores va por un curul en el Congreso de Coahuila con Morena y PT, cuyos representantes se decidirán en las próximas elecciones de 2027.

Acusaciones de Estados Unidos contra Antonio Flores (Redes sociales)

Morena y PT apoyan candidatura de Antonio Flores en el Congreso de Coahuila

El diputado local Antonio Flores se registró como candidato de Morena y PT para reelegirse en el Congreso de Coahuila; sin embargo, esto ha generado una fuerte controversia política.

La candidatura de Antonio Flores ha sido particularmente polémica debido a información difundida en días recientes sobre una presunta orden de aprehensión en Texas por abuso sexual contra una menor.

A pesar de estos señalamientos, Morena y el PT han mantenido su respaldo al aspirante y no han anunciado cambios en la postulación, mientras el proceso electoral avanza hacia la etapa de campañas.

Antonio Flores va por Congreso de Coahuila con Morena y PT (Antonio Flores)

PAN exige a Morena revisión de la candidatura de Antonio Flores por Congreso de Coahuila

Elisa Maldonado, dirigente del PAN Coahuila, exigió a Morena que revise la candidatura de Antonio Flores, ya que es “gravísimo” que haya un aspirante con acusaciones de abuso sexual.

La dirigente del PAN Coahuila pidió a la dirigencia nacional de Morena actuar conforme a sus propios principios y criterios de selección de candidatos, cuestionando si estos se aplicarán en este caso.