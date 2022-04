Diputada trans María Clemente se declara independiente: “no puedo con la hipocresía de Morena”

La diputada trans, María Clemente, declaró hoy que dejará el partido de Morena para convertirse en legisladora independiente.

En una declaración pública que hizo a través de su cuenta de Twitter, la diputada trans María Clemente dijo que ya “no podía con la hipocresía de Morena”, por lo que mejor se retiraba del partido.

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde que llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de Morena. A partir de hoy me declaro independiente.”

Diputada María Clemente