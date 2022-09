La diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Karina Rojo Pimentel, aseguró que era una niña en la guerra contra el narco que inicio el expresidente Felipe Calderón; esta es su verdadera edad.

La diputada Ana Karina Rojo se lanzó contra Felipe Calderón por su estrategia de seguridad implementada hace 16 años, donde el expresidente inicio la llamada “guerra contra el narco”.

La declaración de la diputada se dio en el marco de las discusiones por la aprobación de la iniciativa donde AMLO pretende que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la cual ya fue enviada al Senado de México.

En ese sentido, la diputada acusó a la oposición de no querer aprobar la iniciativa y frenar la libertad que presuntamente, Felipe Calderón otorgó a los delincuentes.

Sin embargo, datos comprueban que la diputada cometió un error durante su discurso, pues se dijo “muy niña” cuando la guerra comenzó, algo que no es cierto.

Fue durante su participación en el pleno de la Cámara de Diputados, que la diputada Ana Karina Rojo se cambió la edad.

Pues la legisladora señaló que ella “era muy niña”, cuando Felipe Calderón y su administración realizaron la guerra contra el narco.

Sin embargo, mencionó que pese a su corta edad se preguntaba cómo un presidente de la República podía generar esa esa violencia “tan rapaz, tan corrupta, tan llena de sangre”.

No obstante, una periodista salió a desmentir el discurso de la diputada del PT, pues mostró datos que indican que ella en realidad no era una niña, pues ya tenía 30 años cuando Felipe Calderón estaba en el poder.

Por lo que cuestionó por qué tuvo que mentir acerca de su edad durante su discurso , cuando pudo brindar otros argumentos para hacer válida su aprobación a la iniciativa de AMLO.

“Aunque yo era muy niña me preguntaba cómo un presidente, sí, aunque les duela, muy niña me preguntaba cómo un presidente de la República podía generar esa esa violencia tan rapaz, tan corrupta, tan llena de sangre, y que además señoras y señores todavía lo siguen aprobando y no les da vergüenza, por Dios.”

Diputada Ana Karina Rojo