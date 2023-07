Luego de que en el Congreso de Estados Unidos el exoficial David Grusch asegurara que el gobierno de su país tiene restos no humanos en su poder, se difundió un audio de un piloto mexicano que tuvo un encuentro con ovnis en 1975.

El piloto mexicano Carlos Antonio de los Santos realizó una llamada de emergencia a la torre de control el 3 de mayo de 1975 cuando visualizó 3 ovnis rodeando el avión que pilotaba de Guerrero a la Ciudad de México (CDMX).

Esta es una de las historias que se tienen documentadas sobre encuentros con los llamados ovnis, palabra usada para hablar de un Objeto Volador No Identificado.

Estados Unidos ha recuperado naves extraterrestres, asegura ex funcionario del Pentágono

El piloto mexicano Carlos Antonio de los Santos salió de Zihuatanejo, Guerrero, el 3 de mayo de 1975 con dirección al Aeropuerto Internacional Benito Juárez del entonces Distrito Federal (DF).

Carlos Antonio de los Santos salió alrededor de las 10:30 horas en un avión ligero Piper P24 con un plan de vuelo que se tuvo que modificar por razones climatológicas. Al llegar a Tequesquitengo, cambió su ruta hacia la CDMX.

Sin embargo, se sintió observado por el lado izquierdo y derecho de la cabina y descubrió que se trataba de objetos color gris con “una especie de cabina de mando” y un parabrisas que parecía polarizado.

Al verse rodeado, el piloto mexicano comenzó a pedir ayuda a la torre de control, pues descubrió que, tras notar la presencia de estos objetos, perdió el control de la aeronave.

El piloto mexicano realizó un llamado de auxilio a la torre de control tras iniciar su encuentro con 3 ovnis.

El audio sobre la llamada de ayuda se ha difundido en redes sociales, donde el piloto Carlos Antonio de los Santos asegura estar volando “aparentemente sin control”.

“Estoy volando, aparentemente sin control. el avión va sin control, ya no estoy controlando el avión”

Asimismo, reportó que tenía en ese momento 3 objetos en su campo de visión no identificados que se encontraban volando alrededor del avión que pilotaba.

Además, dijo que uno de ellos chocó con la parte inferior del avión, lo que probablemente afectó el funcionamiento del tren de aterrizaje y, resaltó, no estaba controlando la aeronave.

“Están volando alrededor de mí, uno se precipitó hacia el avión y me pegó en la parte inferior del avión, estoy probando el tren de aterrizaje y aparentemente no sale…el avión está volando sin control, yo no lo estoy controlando”

piloto mexicano Carlos Antonio de los Santos