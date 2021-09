Diego Fernández de Cevallos dice que AMLO tiene “poca… conciencia”

México.- El abogado panista Diego Fernández de Cevallos criticó, como es costumbre, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y agregó que tiene poca… consciencia”.

En un tuit, previo al Tercer Informe de Gobierno de AMLO, Diego Fernández de Cevallos mencionó que sus supuestos logros son mentiras.

Diego Fernández de Cevallos hizo referencia a los supuestos 98 compromisos de 100 que AMLO dice que ha cumplido, a pesar de que aumentó la pobreza y 98 % de las desapariciones quedan impunes.

AMLO reiteró en la presentación del Tercer informe de gobierno que ha cumplido 98 de 100 compromisos.

¿Cuáles son los dos que no ha cumplido?: descentralizar el gobierno federal y conocer la verdad acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El discurso de AMLO sobre los supuestos compromisos cumplidos de 100 que hizo en el Zócalo cuando tomó posesión no es nuevo, pues lo lleva repitiendo durante el sexenio y en informes gobiernos pasados:

En el Primer informe de gobierno había cumplido 89

En el Segundo informe de gobierno había cumplido 95

Em conferencia mañaneras pasadas ya había adelantado lo que dijo hoy durante el Tercer informe de gobierno: que supuestamente ha cumplido 98 de 100 compromisos.

En la pasada del 19 de agosto AMLO dijo que:

“Yo he dicho y lo voy a volver a repetir el día 1º en mi informe: que, en el Zócalo, cuando tomé posesión, hice 100 compromisos y he cumplido 98, y me quedan dos pendientes: uno es el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, el otro es el de la descentralización del gobierno que se detuvo por la pandemia.”.

AMLO