México. - Diego Fernández de Cevallos respondió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que éste ironizó al señalar la posibilidad de considerarlo como un posible “ abogado ”.

Por medio de Twitter, Diego Fernández de Cevallos compartió un mensaje en el cual dijo que sí podría brindarle asesoría a AMLO, a fin de que deje de “hacer destrozos y decir estupideces”.

En el tuit, Diego Fernández de Cevallos citó las palabras que AMLO -a quien se refirió como “tartufo”- pronunció en la conferencia mañanera de este 5 de agosto, en relación a la Revocación de Mandato.

En especial, el ‘Jefe’ Diego destacó los dichos en los que AMLO expuso en tono irónico que no le pediría asesoría en caso de que se determine su revocación.

Sobre ello, Diego Fernández de Cevallos dijo que AMLO no debería tener duda en solicitarle sus servicios como abogado o para asesoría.

Sin embargo, explicó que sí asesoraría a AMLO en caso de que éste le pida su ayuda para “que deje de hacer destrozos y decir estupideces”.

Asimismo, en su mensaje el excandidato presidencial, que es abogado de profesión, expuso que puede asesorar a AMLO “para que se largue”, lo cual dijo, podría hacer sin cobrarle.

Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro”

En la conferencia mañanera de este jueves 5 de agosto, AMLO aseguró que respetará la decisión que tome la ciudadanía en la consulta sobre la Revocación de Mandato que se llevará a cabo en 2022.

Así lo aseguró al señalar que acatará el resultado que arroje la consulta, aun cuando si éste implica que deje el cargo como presidente de México antes de concluir su periodo.

AMLO dijo en tono de burla que no pelearía por seguir en el cargo, al apuntar que “ni modo” que busque a Diego Fernández de Cevallos o el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , José Ramón Cossío.

“Si se hace la consulta y se decide que yo me quede, pues adelante. Si se decide que me vaya, pues me voy, ni modo que voy a buscar a un abogado, voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos ¿no? O los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal, el exministro de la Corte ¿Cómo se llama?, Cossío. No”,

AMLO