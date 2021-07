Diego Fernández de Cevallos reclama a la FGR por no investigar acusaciones de AMLO

México.- Primero el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora la Fiscalía General de la República (FGR) ignora al abogado panista Diego Fernández de Cevallos.

Diego Fernández de Cevallos envió una reclamación a la FGR por no responder a la solicitud de investigación sobre el delito que AMLO le señaló en la conferencia mañanera del 7 de mayo del 2021.

A través de su cuenta de Twitter Diego Fernández de Cevallos compartió una imagen del escrito en la que le pide a la FGR hora y día para la comparecencia.

El abogado Diego Fernández de Cevallos, conocido como “el jefe Diego”, denunció el pasado 25 de mayo ante la Fiscalía las acusaciones que AMLO hizo sobre corrupción en su contra.

El panista se quejó porque a más de dos meses de la denuncia, la FGR ha ignorado su reclamo y no lo ha citado para comparecer.

“A pesar de que han transcurrido dos meses de que presenté ante la FGR formal denuncia por los delitos que me imputó Tartufo (AMLO), no he sido citado para ratificarla y que se ordene la investigación que exige la ley.

Diego Fernández de Cevallos