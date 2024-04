El Chicharito Hernández fue la sensación de nuevo en una firma de autógrafos en Guadalajara ya que fue visto coqueteando con una fan.

El Chicharito tuvo un día emocionante donde convivió con 200 aficionados que fueron a conocerlo y en el evento no pudo evitar coquetearle a una fan mientras le firmaba un autógrafo.

El video circuló en redes sociales y no tardaron en compararlo con Diego Dreyfus, ex entrenador de vida del rojiblanco, quien según tuvo una relación con la ex esposa del Chicharito Hernández.

¿El Chicharito Hernández coqueteó con una fan?

Según los fans del Chicharito Hernández, el jugador fue visto coqueteando con una aficionada mientras le firmaba un autógrafo en Guadalajara y el video se hizo viral.

En el video se puede ver a Chicharito Hernández en una mesa, donde una aficionada esta posando para una foto y el rojiblanco se le queda viendo de manera muy “coqueta” a la mujer donde en la publicación escribieron “Fírmala Chicha”.

Los aficionados hicieron comentarios sobre lo atractiva que era la fan y lo inevitable que fue para el Chicharito no verla. Sin embargo, el momento fue muy rápido ya que ni siquiera le dijo nada prometedor.

Pero como a los fans del Chicharito Hernández nada se les escapa, le lanzaron muchos comentarios con referencia a lo que sucedió con su ex entrenador de vida, Diego Dreyfus.

“Si fueran las nalgas del Dreyfus seguros si las firma”, “Pero si lo dejó dañado Diego Dreyfus”, “Tiene que andar buscando fuera, porque cuando llega a casa Dreyfus ya atendió a su mujer” comentaron los usuarios en X.

Los fans le demostraron su amor al Chicharito Hernández

En una firma de autógrafos en Guadalajara, el Chicharito Hernández recibió mucho cariño de sus fans pues hasta le llevaron serenata al jugador de Club Chivas.

Además, una aficionada le llevó un ramo de flores al Chicharito Hernández quien le firmó su playera y un niño rompió en llanto por la emoción de conocer al rojiblanco.

Lo que más sorprendió al Chicharito fue una serenata que le llevaron en la firma de autógrafos en la que una fan le cantó “Amor platónico” de los Tucanes de Tijuana.