En el marco del Día Internacional de la Mujer, Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de México de la coalición entre PAN, PRI y PRD, se bajó de la marcha del 8 de marzo por un motivo especial; aquí te explicamos de qué se trata.

Xóchitl Gálvez compartió un mensaje en redes sociales con el cual explicó no se sumará a las marchas que se esperan hoy viernes 8 de marzo a nivel global por el Día Internacional de la Mujer.

A unas horas del Día Internacional de la Mujer, Xóchitl Gálvez se dijo en conferencia de prensa “una mujer de libertades”, pues aseguró estar en contra de la criminalización de mujeres que decidan optar la interrupción del embarazo o aborto.

El próximo 2 de junio se podría vivir una jornada histórica, pues dos candidatas encabezan las preferencias electorales, aunque Xóchitl Gálvez se encuentra a más de 40 puntos de distancia respecto a Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de México de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de acuerdo con la encuesta MetricsMX.

En ese contexto, Xóchitl Gálvez se bajó de la marcha del 8 de marzo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Xóchitl Gálvez se bajó de marcha del 8 de marzo porque no quiere que “el mensaje se distraiga”, según explicó en un video que compartió en redes sociales hoy viernes 8 de marzo.

“Siempre he marchado por Reforma el 8M con todas las compas, lo he hecho sin ruido político y sin protagonismo, como una mujer más. Este año no lo haré, y no lo haré porque no quiero que el mensaje se distraiga”

Xóchitl Gálvez