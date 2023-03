El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que hay un Plan C sobre la reforma electoral, luego de que el Plan B fue suspendido el viernes 24 de marzo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su conferencia mañanera de este 27 de marzo, AMLO advirtió que no crean que ya todo se ha terminado respecto a la reforma electoral y que se va a seguir con la vía legal.

El sábado durante su gira de supervisión del Tren Maya en Quintana Roo, AMLO dijo que se iba a impugnar la decisión de la SCJN, no obstante aún no hablaba de un Plan C.

¿AMLO mantiene en secreto el Plan C de la reforma electoral?

A pesar de haber dicho que esto aún no acaba y que va a seguir por la vía legal, AMLO explicó su supuesto Plan C, pero en la realidad no habló de ninguna medida en concreto o nuevas modificaciones a leyes, por lo que su Plan C se lo podría estar reservando.

Y es que AMLO manifestó que ese ese Plan C de la reforma electoral ya existe y que simplemente se trata de que en las elecciones venideras no habrá ningún voto para los conservadores , incluso dijo que ese Plan C ya se aplicó en 2018.

“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una autentica democracia y no oligarquía... hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el plan C, ya lo han aplicado en el 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado muchísimo” AMLO

AMLO: Suspensión del Plan B es por mantener altos sueldos

AMLO simplificó el asunto a que la suspensión del Plan C de la reforma electoral es porque ministros de la SCJN y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ganan más que el presidente y no quieren dejar sus privilegios a pesar de que esté incluido en la Constitución que no pueden ganar más que el presidente.

“Lo importante es saber por qué actúan así. La mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil... lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca, porque en la Ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución porque nadie puede ganar más que el presidente de la república...” AMLO

AMLO: Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN, se extralimitó al suspender Plan B

Sin mencionarlo por su nombre, AMLO dijo que el ministro Javier Laynez Potisek se extralimitó porque suspendió una decisión del Poder Legislativo.

“Se piensa que este ministro (Javier Laynez Potisek) se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el Poder Legislativo porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula, pueden haber interpretaciones a la Constitución, a la leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, afirmó el presidente de México.

AMLO dijo esperar el apoyo de la gente para que continua la transformación pues ellos son los que han apoyado el cambio, mientras que los conservadores en realidad no son demócratas sino defensores de la oligarquía porque incluso afirman que el pueblo no existe.

AMLO volvió a criticar lo que dijo es el turismo político y conservador de Lorenzo Cordova en Estados Unidos.

AMLO: cualquiera es mejor que Lorenzo Córdova; destaca integridad sobre experiencia

Dijo que el perfil que llegue siempre va a ser mejor que Lorenzo Córdova, ello ante las críticas de que son perfiles ligados a Morena los aspirantes a consejeros que deberán tomar el cargo a partir del 4 de abril.

AMLO manifestó que lo importante es que sea gente íntegra porque la experiencia es relativa y tiene más peso la “integridad”.