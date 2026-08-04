Si concluiste tus estudios a nivel profesional, seguro estás consciente de que lo que sigue es llevar a cabo el trámite de tu cédula profesional de la SEP con la que podrás acreditarte de manera legal.

Por eso, en esta nota te contamos cuánto cuesta realizar la gestión de la cédula profesional en 2026, pues los precios del documento suelen cambiar de forma periódica.

De la misma forma, si no sabes cómo obtenerla, te explicamos paso a paso la manera en la que puedes tramitarla, así como los requisitos que tienes que presentar para ello.

Cédula profesional (Especial)

Esto cuesta la cédula profesional en 2026

De acuerdo con el sitio Guía Cédula Profesional, el costo de la cédula profesional en 2026 puede variar, debido a que el trámite tiene un precio específico por el documento que se solicite.

En ese sentido, se indica que el precio que se debe cubrir para obtener la cédula profesional, depende del nivel acreditado pues los costos actualizados al 2026 se tratan de los siguientes:

Nivel Técnico: 515 pesos

Técnico Superior Universitario (TSU): Mil 650 pesos

Licenciatura, Maestría y Doctorado: 2 mil 845 pesos

Aunado a lo anterior, en el sitio se indica que para trámites como el duplicado o reposición del documento también se deben pagar 515 pesos para cualquier tipo de cédula profesional.

¿Cómo tramitar la cédula profesional en 2026?

En caso de que estés por realizar el trámite de tu cédula profesional en 2026, debes seguir estos pasos para solicitar el documento que acredite de manera legal tus estudios:

Ingresa al portal oficial: Dirígete a la página del Gobierno de México: www.gob.mx/cedulaprofesional Verifica tu título: En el sistema, busca tu título con tu CURP. Asegúrate de que todos los datos estén correctos. Si no aparece, contacta a tu universidad. Firma la solicitud: El sistema te pedirá tu e.firma. Carga los archivos (.cer y .key) y tu contraseña para autenticar la solicitud Realiza el pago: La plataforma te mostrará el costo oficial según tu nivel de estudios (técnico, licenciatura, posgrado, etc.) Puedes pagar en línea con tarjeta o generar una línea de captura Descarga tu cédula: Una vez que el pago se confirme, el sistema te permitirá descargar tu Cédula Profesional Electrónica de inmediato. Recibirás un archivo PDF (el documento oficial con código QR) y un archivo XML

Cabe destacar que el pago se puede realizar en línea por medio de una tarjeta de crédito, débito o a través de una línea de captura que se genera en el sistema.