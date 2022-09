El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que hará una consulta popular para mantener al Ejército en las calles hasta 2028 y presentó las preguntas que se harán.

Desde la conferencia mañanera del 23 de septiembre, AMLO aseguró que esta empresa no será formal, por lo que no tendrá que ser organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), pues los resultados no serán vinculantes.

Esto, luego de que en la Cámara de Senadores devolviera a comisiones el dictamen para mantener al Ejército en funciones de seguridad pública,

¿Cuáles son las 3 preguntas que AMLO hará en la consulta para saber si el pueblo quiere mantener al Ejército en las calles hasta 2028?

Luego de que no se aprobara el dictamen para que el Ejército permanezca en funciones hasta 2028, el presidente AMLO aseguró que lo mejor es preguntarle a la gente su opinión.

Por ello, planea realizar una consulta para saber si el pueblo quiere mantener al Ejército en las calles para el 2028 y propuso 3 preguntas para ésta.

“Yo me quedé pensando ayer de que lo mejor era hacer una consulta a los ciudadanos. Que no sea un asunto cupular y ya tengo aquí la propuesta de las 3 preguntas” AMLO

Las preguntas son:

¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo 2024? ¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la secretaría de la Defensa Nacional o que dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?

Asimismo, AMLO reconoció que a estas 3 preguntas les hace falta estar formuladas de una manera más sencilla que permita a cualquier persona entenderlas a la perfección.

AMLO además aseguró que es la gente la que tiene que decidir si la Guardia Nacional forma parte de la Sedena, así como la permanencia del Ejército en labores de seguridad.

¿Cómo hará AMLO la consulta popular para mantener al Ejército en las calles hasta 2028?

El presidente AMLO dijo que no quiere que la decisión de mantener al Ejército en las calles hasta 2028 en labores de seguridad publica sea cupular, sino del pueblo.

Asimismo, aclaró que, en este sentido, no debe ser el INE quien organice la consulta y aseveró que ya busca la manera legal de poder realizar la consulta popular.

“Hay que buscar, legalmente, si existe un mecanismo, parece que si se puede a través de la subsecretaría de Gobernación…formal, pero no encuesta” AMLO

Además, AMLO dijo que será una consulta que “no nos va a costar” porque toda la gente va a participar, desde casillas y desde plataformas de internet.

El presidente busca que se promueva la consulta popular el resto del 2022 y realizarla a principios de 2023.