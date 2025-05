En redes sociales se comenzó a difundir la convocatoria para asistir este domingo 1 de junio de 2025 a la marcha nacional contra las elecciones del Poder Judicial.

“No seamos cómplices: ¡esta elección judicial es una farsa!“, se lee en la convocatoria compartida por la comunicadora Dennise Meade, donde además se pide expresamente no votar este domingo 1 de junio.

Destaca que estas protestas se realizarán en pleno día de votaciones para elegir jueces, magistrados y ministros, fecha en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé instalar hasta 83 mil 997 casillas en todo México.

Marcha nacional contra elecciones 2025 del Poder Judicial: ¿Cuándo y dónde se realizará?

Bajo el lema de “¡No votes!“, se convocó a una marcha nacional contra las elecciones 2025 del Poder Judicial, pues, según sus organizadores, estas votaciones son un fraude de Morena.

De acuerdo con la convocatoria, este será el lugar y horario de la marcha nacional en la Ciudad de México (CDMX):

Día: Domingo 1 de junio de 2025

Hora: 11:00 de la mañana

Lugar: Ángel de la Independencia en CDMX

En caso de que quieras inscribir a tu ciudad, manda mensaje al: 5550071994

Uno de los políticos que también se pronunció contra las elecciones del poder judicial fue el expresidente Vicente Fox, quien hizo un llamado a la ciudadanía para no votar el 1 de junio.

“Toda mi vida he llamado a votar, pero el 1 de junio no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una falsa (…) No votes, es una farsa y va a operar en contra de todos nosotros y de México. No a la falsa judicial, es un engaño”, dijo.

Marcha nacional contra elecciones 2025 del Poder Judicial (Redes Sociales)

Marcha nacional contra elecciones 2025 del Poder Judicial: ¿En qué estados habrá protestas?

Hasta el momento, las ciudades con posibles protestas contra las elecciones 2025 del Poder Judicial este 1 de junio, son:

Aguascalientes, Aguascalientes

Ciudad de México, CDMX

Guadalajara, Jalisco

León, Guanajuato

Mexicali, Baja California

Michoacán

Monclova, Coahuila

Monterrey, Nuevo León

Puebla, Puebla

Querétaro, Querétaro

Tijuana, Baja California