En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 20 de diciembre, el periodista compara la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en encuestas de Enkoll y MetricsMX.

Para la edición del tracking diario de hoy, Federico Arreola hizo algunas especificaciones sobre la encuesta que destapo El País, respecto a la aprobación de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

De esa manera, el periodista homólogo las encuestas de El País y SDPnoticias para realizar una comparación de ambas, l a cual establece que la presidenta mexicana maneja una aprobación mayor al 78% .

ClaudiaMetrics 20 de diciembre: Federico Arreola compara encuesta de aprobación de Claudia Sheinbaum

En el ClaudiaMetrics de hoy 20 de diciembre, Federico Arreola comparó la encuesta de Enkoll publicada en El País con el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX.

El periodista resaltó algunos puntos a observar en la encuesta, entre ellos las opciones de respuesta que se dieron a las y los entrevistados, ya que:

No se incluía la opción aprueba o desaprueba en la encuesta de Enkoll

Se utilizan las palabras desaprueba mucho o poco, y aprueba mucho o poco, en lugar de “algo”

Posteriormente, Arreola señaló el resultado de El País que apunta a Claudia Sheinbaum con aprobación del 76%, con el de ClaudiaMetrics, que señala el 74.3 por ciento.

Mientras que la “desaprobación” de la presidenta Sheinbaum que publica El País es de 21%, y en el ClaudiaMetrics es de 18.9%.

Sin embargo, apuntó que para poder comparar ambas encuestas se deben realizar ciertos ajustes, como:

Quitar la opción ni aprueba ni desaprueba del tracking diario ClaudiaMetrics que Enkoll y El País no incluyen.

Quitar de ambas encuestas la opción de “no sé”.

Con ello se vuelven homologas ambas encuestas, y se señala que en El País la aprobación de Claudia Sheinbaum es de 78.4%, mientras que en ClaudiaMetrics tal aprobación es de 79.7%, afirmó Arreola.

“Próximamente, después de que se cumplan los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando seguramente se difundirán numerosas encuestas, haremos un comparativo de todos los estudios de aprobación después de homologar lo que debe homologarse, por así decirlo”. Federico Arreola

ClaudiaMetrics 20 de diciembre: El tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Con respecto a las mediciones diarias del tracking ClaudiaMetrics realizado por SDPnoticias y MetricsMX, los resultados de las entrevistas hasta el 20 de diciembre son las siguientes:

A la pregunta: “¿Aprueba o desaprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México?” El 62.8% de los mexicanos señaló que aprueba mucho, el 11.5 por ciento que aprueba algo, el 7.6% desaprueba algo y el 11.3% desaprueba mucho.

En el segundo cuestionamiento: “La respuesta de Sheinbaum ante las exigencias de Donald Trump en materia de migración, comercio y drogas ¿la encuentra usted?” El 45.3% señaló que muy buena, el 18.1 por ciento opina que buena, el 14.4% mala y el 11.5% señala que muy mala.

Finalmente, ante la medición “En materia de relaciones con el exterior, ¿a qué le debe de dar prioridad el gobierno de Sheinbaum?” El 26.5% señaló que al comercio con China, el 33.1 por ciento a controlar el trasiego de fentanilo, el 18.9% a controlar el paso de migrantes.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales; además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.