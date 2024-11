Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presentará un informe sobre el supuesto hackeo de 313 gigabytes contra el gobierno federal.

Un grupo de hackers denominado como RansomHub amenazó al gobierno de Claudia Sheinbaum de revelar hasta 313 gigabytes de información de la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, si no se cumple con un rescate millonario

Tras esta presunta amenaza, la presidenta de México adelantó que pronto presentará un informe al respecto.

Claudia Sheinbaum presentará informe sobre supuesto hackeo a la Consejería jurídica de la Presidencia de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del 20 de noviembre, la presidenta de México dio a conocer que pronto va a recibir el informe de este hackeo, el cual presentará mañana jueves 21 de noviembre.

“Sobre el tema del hackeo, apenas hoy me van a entregar un informe y con gusto se los hacemos saber mañana” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque por el momento la presidenta de México no dio más detalles sobre el supuesto ataque cibernético.

¿Cuándo revelarán el supuesto hackeo al gobierno de México?

El grupo de hackers RansomHub amenazó al gobierno de México de revelar datos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de México

Este grupo de ciber criminales aseguró que haría públicos hasta 313 gigabytes de información del gobierno federal en la Deep Web, y como muestra de que tenían esta información decidieron mostrar un contrato de lineamientos de un arrendamiento de inmuebles de la Consejería Jurídica.

Con ello, amenazó al gobierno federal de publicar esta información sensible en un lapso de diez días, según este conteo, la fecha exacta sería el próximo lunes 25 de noviembre.

A cambio los hacker piden al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum una cantidad de dinero que hasta ahora no ha sido especificada.

Cabe recordar que no es la primera vez que el gobierno de México sufre de supuestos hackeos de su información sensible, ya que en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se registraron hackeos a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por un grupo denominado como Guacamaya.