Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con Claudia Sheinbaum este jueves 4 de julio de 2024.

Aunque se especula que el motivo de la reunión podría tratarse del gabinete del próximo gobierno, el hijo del actual mandatario se negó a dar alguna declaración al respecto.

No obstante, la virtual presidenta sí indicó cuál fue el tema central de dicha reunión con el hijo de AMLO, por lo que te decimos de qué hablaron.

Y es que esta reunión entre Gonzalo López Beltrán se dio en la casa de transición de Claudia Sheinbaum el mismo día en que la sucesora de AMLO nombró la tercera parte de quienes integrarán su gabinete.

El día de hoy se dio a conocer que el tercer hijo del primer matrimonio de AMLO, Gonzalo López Beltrán, se reunió con la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El encuentro se dio en la casa de transición de la abanderada de Morena, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Varios medios de comunicación captaron el momento en el que Gonzalo López Beltrán arribó al lugar en una camioneta color negro.

A pesar de que los reporteros le pidieron que bajara la ventanilla y dijera algo al respecto de su reunión con Claudia Sheinbaum, no dio ninguna declaración al respecto.

Sin embargo, posteriormente, se dio a conocer que la virtual presidenta sí indicó de qué hablaron; esto fue lo que dijo:

No, no, no. Fue de manera personal que vino, a felicitarme.

Claudia Sheinbaum sobre su reunión con Gonzalo López Beltrán