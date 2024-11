La presidenta Claudia Sheinbaum se fue contra Ernesto Zedillo, presiente de México de 1994 al 2000, por su artículo publicado el viernes 1 de noviembre en el Washington Post.

Desde su conferencia mañanera del 4 de noviembre, la presidenta resaltó que Zedillo quiere mostrarse como un “guía moral” cuando en realidad es un “consejero del conservadurismo”.

Asimismo, recordó que su gobierno fue el de las privatización y resaltó que, si le hubiera dado tiempo, Ernesto Zedillo también hubiera privatizado el servicio eléctrico.

Claudia Sheinbaum tundió a Ernesto Zedillo por su artículo en contra de la reforma al Poder Judicial publicado en el Washington Post, donde sugiere que Morena busca llevar a México al autoritarismo.

Ernesto Zedillo criticó la reforma al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre; en el que se establece la elección por voto popular en junio 2025.

“No, es que esto no es democracia, O sea, ¿cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados?, ¿no es democracia eso...Pero, ¿el “dedazo” sí es democracia? O sea, ¿el “dedazo” garantiza la autonomía del Poder Judicial, pero la elección del pueblo al Poder Judicial no garantiza la independencia? No sé si se fijan la contradicción de sus argumentos, son argumentos que no tienen sustento”

Claudia Sheinbaum