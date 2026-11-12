La presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo una visita al estado de Chiapas para supervisar los avances de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II.

A través de sus redes sociales, destacó que se trata de un proyecto que empleará tres turbinas eléctricas sumergidas en el río Grijalva para generar electricidad.

Claudia Sheinbaum visita obras en la Central Hidroeléctrica Chicoasén II en Chiapas

Claudia Sheinbaum realizó una visita oficial a Chiapas, con la intención de supervisar las obras que se realizan en la Central Hidroeléctrica Chicoasén II.

La presidenta destacó que este proyecto no necesita de una gran presa ni tampoco será necesario desplazar comunidades para su finalización.

Claudia Sheinbaum supervisa avances de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II en Chiapas (Especial)

La Central Hidroeléctrica Chicoasén II, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), constará de una capacidad de 240 MW gracias al cauce natural del río.

Se trata de tres turbinas eléctricas de 80 MW cada una, las cuales quedarán totalmente sumergidas en el cauce hídrico.

Ante la visita de la presidenta Sheinbaum, se indicó que las obras en la Central Hidroeléctrica Chicoasén II continuarán con el apoyo de más de 100 trabajadores.

El objetivo de esta magna obro tiene la finalidad de incrementar la generación de energía renovable, además de que será fuente de oportunidades para toda la región chiapaneca.

Sheinbaum celebró los avances del proyecto, resaltando que se trata de un obra de gran innovación tecnológica en beneficio de nuestro país.