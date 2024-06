Claudia Sheinbaum reacciona a los gritos de Marko Cortés a la excandidata presidencial Xóchil Gálvez por felicitarla tras ganar las elecciones 2024.

Ayer 12 de junio de 2024, Xóchitl Gálvez reveló que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, le gritó por llamar a la virtual presidenta electa para felicitarla después de que se dieron a conocer los resultados de la jornada electoral del 2 de junio.

A 11 días de las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum reacciona a gritos de Marko Cortés a Xóchitl Gálvez por felicitarla tras su indiscutible triunfo. Esto fue lo que dijo.

En una conferencia de prensa realizada hoy 13 de junio, la virtual primera presidenta de México fue cuestionada sobre lo que pensaba acerca de la situación que se vive dentro de la bancada del PAN.

Destaca que el dirigente nacional del PAN no solo le gritó a la excandidata presidencial en una ocasión, sino en dos, en todo el proceso electoral.

Al respecto, Claudia Sheinbaum reacciona a gritos de Marko Cortés a Xóchitl Gálvez y simplemente se limitó a decir:

Carlos Alazraki anuncia que no llamará “presidenta” a Claudia Sheinbaum durante su gobierno

Claudia Sheinbaum: Reforma al Poder Judicial podría no aprobarse en septiembre; esta sería la ruta a seguir

Fue la propia Xóchitl Gálvez quien reveló el pasado miércoles que Marko Cortés le gritó por felicitar a Claudia Sheinbaum tras ganar las elecciones 2024.

Esto ocurrió después de que se dieron a conocer los resultados del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales dieron una impresionante ventaja a la candidata oficialista sobre la opositora.

Aunque Marko Cortés reveló que “no grita en ningún caso”, hizo una clara diferencia entre “hablar claro, fuerte y asertivo y otra muy distinta es gritar y menos faltar al respeto”.

Y aunque el panista indicó que Xóchitl Gálvez “tiene todo su respeto”, ella reveló también que Marko Cortés le reclamó y le dijo que “todos los panistas ganan los debates y que yo había sido un desastre”.

Me lo dijo delante de todos, levantando la voz, que había sido pésimo el papel que había hecho, y yo ya me sentía mal porque yo sabía que no había sido lo suficiente.

Xóchitl Gálvez