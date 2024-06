El publicista y director de Atypical TV, Carlos Alazraki, anunció que no va a considerar a Claudia Sheinbaum como su presidenta, aunque oficialmente se convertirá en la presidenta de todo México.

Al parecer no se trata de un asunto público, sino personal pues desde el pasado Carlos Alazraki ha dicho que la aborrece.

Carlos Alazaraki dijo que simplemente se va a dirigir a ella como Claudia y dejará de referirse a ella como se dirigía de manera despectiva durante las campañas en las elecciones 2024.

“Se acabó Titina, tampoco va a ser mi presidenta porque no es mi presidenta, no la reconozco como mi presidenta, va a ser Claudia” Carlos Alazraki

A pesar de no considerar a Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el publicista ha dicho que nació en un país que era democrático y que se va a convertir en una dictadura.

De hecho, en la mesa de Atypical TV de este martes mostraron preocupación por cómo llamarla antes de que reciba la constancia de mayoría y niegan considerarla “virtual presidenta electa” sino “candidata electa”.

Carlos Alazraki reconoce que no le funcionó dirigirse a Claudia Sheinbaum de manera despectiva

“Me la pelé, ganó la elección”, reconoció Carlos Alazraki al señalar que no le funcionó dirigirse de manera despectiva a la virtual presidenta de México y que esa etapa ya terminó.

Dijo que es una manera de “evolución y madurez” dejarla de llamar así, aunque sus ofensas hacia ella están lejos de la madurez pues son de tipo misógino y personal.

En los comentarios del video escribieron varias personas a manera de burla contra Carlos Alazraki diciendo “Silencio, ya comenzó la comedia”.

Alguien más le pidió “no claudiques Alazraki”, a la vez que otros más se pudieron serios y le pidieron reconocer que el daño que le hicieron a la campaña de Xóchitl Gálvez la presencia de Marko Cortés y Alejandro Moreno.

Panelistas de Atypical TV ya sienten menos hate por comentarios clasistas tras el triunfo de Morena

Javier Lozano, panelista de Atypical TV, reconoció que “ya le barajaron” al hate contra ellos, luego de que se lanzaron con comentarios clasistas por el triunfo de Morena.

Cabe recordar que en capítulos anteriores Pedro Ferriz de Con dijo que habrían nuevos ricos y que simplemente de manera visual podrían identificarlos.

En otro momento, Carlos Alazraki dijo que no se va a ir de México y que se queda a luchar por el país, en esos videos los internautas le reprocharon solo andar destilando odio, no tener autocrítica y no bajar a todos los que critica de “hijos de puta”.