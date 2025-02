Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, le envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la celebración del Día de la Bandera hoy 24 de febrero.

Desde el Campo Militar Marte ubicado en Chapultepec, en la Ciudad de México (CDMX), la presidenta de México pronunció un contundente discurso en medio del aniversario 85 del Día de la Bandera.

En este discurso, Claudia Sheinbaum mandó un mensaje a su homólogo Donald Trump para recordarle que México “no es colonia de nadie”, ni que se puede violar la soberanía del país.

Esto bajo el contexto de la iniciativa de ley para recordarle al mundo que México es un país independiente y soberano.

“México es un país libre, independiente y soberano y que su pueblo no permite la violación de su soberanía (...) Ya no es como antes que los gobiernos se arrodillaban a gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta que no somos colonia ni protectorado de ningún país”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México