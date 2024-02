La candidata presidencial Claudia Sheinbaum ofreció una entrevista al periodista Joaquín López Dóriga, ¿qué dijo? Aquí te decimos cuáles fueron los temas más importantes.

Esta conversación se desarrolló en el espacio vespertino del conductor en Grupo Fórmula, durante la tarde del martes 27 de febrero 2024.

Aquí, la abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) de cara a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum abordó desde su relación con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta la opinión que tiene de su rival Xóchitl Gálvez.

Cabe mencionar que la aspirante a alcanzar la silla presidencial en las elecciones 2024, también tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su noticiario matutino de Radio Fórmula.

Pero, ¿qué dijo la candidata Claudia Sheinbaum a lo largo de la entrevista concedida al comunicador Joaquín López Dóriga? Acá te damos todos los detalles.

Claudia Sheinbaum ( @Claudiashein ) me dijo que la Cuarta Transformación impulsada por el presidente López Obrador "sí tiene resultados y ha avanzado", por lo que de llegar a la Presidencia, su gobierno consolidará y construirá sobre ello el "Segundo Piso" https://t.co/FZknvVVo50 pic.twitter.com/8ohbH6qLsz

El periodista Joaquín López Dóriga le preguntó a Claudia Sheinbaum si gobernará de la misma manera que el actual primer mandatario AMLO, en caso de llegar a ser presidenta de México tras las elecciones 2024.

A lo que la candidata respondió que, pese a que existen principios compartidos como la “honestidad”, “primero los pobres”, la política de austeridad y proyectos económicos estratégicos, manifestó que ambos tienen una “historia de vida distinta”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum fue enfática con Joaquín López Dóriga, al hablar sobre los orígenes de cada uno, como que AMLO nació en Tabasco, mientras ella es procedente de la Ciudad de México (CDMX).

Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum afirmó estar segura “de si misma”, aseverando que no le afectan los comentarios que la califican como una “calca” de AMLO.

“Somos dos personas distintas, nadie puede pensar exactamente igual que la otra persona, pero en el sentido de que vamos a darle la continuidad, no va a regresar el neoliberalismo a nuestro país”, aseveró Claudia Sheinbaum a Joaquín López Dóriga

“Hay mucho de que “eres igual, eres una copia de López Obrador (…) una calca, la verdad es que no me apura, yo estoy muy segura de mí misma pero no hay una diferencia en términos de lo que pensamos en el desarrollo del país”

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial