Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, aclaró que Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no va a trabajar en su gobierno.

Apenas hace unos días, el hijo del presidente llegó a la casa de transición de Claudia Sheinbaum, en Iztapalapa, sin querer bajar de la camioneta ni compartir los motivos de la visita.

Ante el encuentro, en la opinión pública se lanzado el cuestiinamiento de si Gonzalo López Beltrán o algún otro hijo de AMLO podría sumarse al gobierno de Claudia Sheinbaum.

En respuesta a las especulaciones, Claudia Sheinbaum dijo que ha recibido varias visitas para felicitarla, que no había platicado con muchas personas y que a Gonzalo López Beltrán y los otros hijos de AMLO les tiene mucho cariño.

“Gonzalo no tiene intención de trabajar en el gobierno de la república, coincidió que estaba aquí Jesús Esteva, que vino a saludarme, a felicitarme, no habíamos tenido la oportunidad de platicar. A los hijos del presidente los conozco desde muy pequeños, entonces pues hay cariño y a eso vino, pero él no va a trabajar en el gobierno”

El jueves 4 de julio, Gonzalo López Beltrán llegó hasta la casa de transición de Claudia Sheinbaum en Iztapalapa.

Los reporteros que cubren a diario sus actividades documentaron que llegó la tarde de ese día, después de que Claudia Sheinbaum presentara a parte de su gabinete.

La duda quedó porque el joven no dio ningún tipo de declaración, simplemente alcanzó a saludar levemente con la mano y se retiró la camioneta negra que lo llevaba.

Ese mismo día Claudia Sheinbaum dijo que la visita de Gonzalo López Beltrán fue de tipo personal.

Gonzalo López Beltrán actualmente trabaja en el Tren Interoceánico: se trata de un cargo honorario donde supervisa y entrega reportes quincenales

AMLO lo confirmó e insistió en que su hijo no cobra por el trabajo que hace y también aclaró que no trabajará en el siguiente gobierno.

AMLO dijo sentirse contento porque su hijo no va a trabajar en el siguiente gobierno y adelantó su futuro_ Gonzalo López Beltrán se a encargar de la fábrica de chocolates que tiene con su hermano Andrés Manuel López Beltrán.

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates”

AMLO