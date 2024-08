Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, va a tomar varios días de descanso para disfrutar de la luna de miel que no ha tenido con su esposo Jesús María Tarriba.

La presidenta electa ya dio las fechas de sus días de vacaciones que podría usar como luna de miel, por lo que pondrá en pausa sus conferencias diarias y reuniones de transición.

Los días de luna de miel de Claudia Sheinbaum serán el 2,3 y 4 de septiembre, un mes antes de que tome posesión.

“De una vez les digo. Me voy a tomar tres días 2, 3 y 4 (de septiembre), les voy y a dar vacaciones a ustedes... el primero de septiembre vamos a ir al informe... (¿que va a ser doctora?) pues no sé, todavía estamos viendo ahí con mi esposo, reponer la luna de miel que nunca tuvimos de tres días, no, tres días vamos a salir con la familia... tres días nos vamos a tomar de descanso... el 5 regresamos. Hasta roja me puse”

Claudia Sheinbaum. Presidenta electa de México